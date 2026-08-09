Tom Holland Pertama Kali Kenakan Cincin Pernikahan Setelah Diam-diam Menikah dengan Zendaya

JawaPos.com – Tom Holland untuk pertama kalinya terlihat mengenakan cincin pernikahan setelah resmi menikah secara rahasia dengan Zendaya.

Dilansir dari laman People pada Minggu (9/8), Aktor berusia 30 tahun tersebut terlihat memakai cincin emas di jari manis tangan kirinya ketika berjalan-jalan bersama Zendaya dan dua anjing mereka, Phil dan Noon, di London.

Penampilan itu terjadi dua hari setelah pasangan tersebut menggelar perayaan pernikahan pribadi pada 4 Agustus di Beaverbrook Hotel, Surrey, Inggris.

Zendaya sebelumnya telah terlihat mengenakan cincin pernikahan bersama cincin pertunangannya sejak Maret, sedangkan Holland baru kali ini memperlihatkan cincin pernikahannya kepada publik.

Perayaan pernikahan mereka dihadiri keluarga dan teman dekat, termasuk tiga saudara laki-laki Holland, Sam, Harry, dan Paddy, yang mengenakan tuksedo hitam dengan hiasan bunga liar kecil.

Holland sebelumnya mengonfirmasi pernikahannya dengan Zendaya pada Juni 2026 setelah berbulan-bulan muncul spekulasi mengenai status hubungan mereka.

Holland mengungkapkan bahwa keluarganya hadir dalam pernikahan tersebut ketika membantah foto pernikahan hasil rekayasa kecerdasan buatan. Sejak itu, Holland beberapa kali secara terbuka menyebut Zendaya sebagai istrinya, termasuk dalam podcast Dish pada 21 Juli dan program Late Night with Seth Meyers pada 28 Juli.

Holland dan Zendaya pertama kali bertemu ketika membintangi Spider-Man: Homecoming dan kemudian kembali memerankan Peter Parker serta MJ dalam rangkaian film Spider-Man.

Hubungan mereka mulai diketahui publik pada 2021 setelah keduanya tertangkap kamera sedang berciuman di dalam mobil, sebelum akhirnya bertunangan pada akhir 2024 dan dikonfirmasi pada Januari 2025.