Jay ENHYPEN Jadi “Chef Pemula” di Shh, Secret Chef Bersama Edward Lee

JawaPos.com – Jay ENHYPEN mulai perjalanan barunya melalui konten variety memasak. Menurut laporan allkpop, episode perdana Shh, Secret Chef dirilis pada 24 September 2026 melalui kanal YouTube resmi ENHYPEN, dengan Chef Edward Lee sebagai bintang tamu pertama yang menemani Jay menjalani tantangan memasak.

Shh, Secret Chef menghadirkan konsep blind cooking yang cukup unik. Dalam acara ini, Jay harus memasak hanya berdasarkan instruksi dari seorang chef yang berada di balik sekat sehingga dirinya tidak dapat melihat proses yang dilakukan sang chef.

Konsep tersebut membuat Jay harus benar-benar memahami setiap arahan dan mencari solusi ketika menghadapi kesalahan selama memasak.

Sebagai seorang yang tidak berprofesi sebagai chef, Jay sempat menghadapi beberapa situasi tidak terduga selama tantangan berlangsung.

Namun, ia berusaha tetap tenang, memeriksa kembali langkah yang dilakukan, serta mengajukan pertanyaan ketika mendapatkan instruksi yang belum dipahaminya. Sikapnya yang tidak mudah menyerah menjadi salah satu bagian yang menonjol dalam episode perdana tersebut.

Interaksi Jay dan Edward Lee juga menjadi daya tarik tersendiri. Ketika Edward bertanya mengenai lagu ENHYPEN yang cocok dengan suasana saat itu, Jay dengan spontan memilih “Go Big or Go Home”, yang kemudian mengundang tawa.

Keduanya lalu berbincang mengenai musik dan kehidupan sehari-hari sehingga suasana memasak terasa lebih santai dan akrab.

Setelah tantangan memasak selesai, Jay akhirnya bertemu langsung dengan Edward Lee untuk pertama kalinya.

Jay mengungkapkan kebahagiaannya dapat memasak bersama chef yang telah dikenalnya sejak kecil dan menyebut pengalaman tersebut sebagai salah satu momen berkesan baginya tahun ini. Keduanya juga berbicara mengenai semangat untuk terus menjalani pekerjaan yang mereka sukai.