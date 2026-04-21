Siaran Live Ulang Tahun Jadi Sorotan, Jay ENHYPEN Bahas Isu Sensitif Grup

JawaPos.com - Siaran langsung ulang tahun yang dilakukan oleh Jay dari ENHYPEN awalnya berlangsung santai dan penuh kebahagiaan berubah jadi momen serius.

Di awal pembukaan live, ia terlihat berinteraksi dengan penggemar dan menikmati momen spesial bersama.

Jay juga terlihat membaca berbagai komentar yang masuk secara real time. Banyak penggemar memberikan ucapan selamat ulang tahun dan dukungan hangat.

Namun suasana berubah ketika sejumlah komentar mulai menyinggung angka “6” dan “7”.

Angka tersebut dikaitkan dengan jumlah anggota grup sebelum dan setelah kepergian Heeseung.

Melihat hal itu, Jay langsung memberikan respons yang cukup serius. Ia menegaskan bahwa dirinya sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkannya.

Namun, ia khawatir dengan member yang lain. Untuk itu sang idol perlu berbicara mengenai situasi tersebut.

"Aku sebenarnya tidak peduli. ENHYPEN ya ENHYPEN. Aku benar-benar tidak peduli. Aku selalu berusaha untuk mengabaikan itu jadi aku baik-baik saja. Tapi jangan lakukan itu pada anggota lain terutama di hari ulang tahun mereka. Aku baik-baik saja tapi tolong jangan lakukan itu pada orang lain," ucapnya serius mengutip dari Koreaboo.

Jay menekankan bahwa komentar seperti itu bisa membuat seseorang merasa tidak nyaman atau bahkan tertekan.