ENHYPEN Rilis MV ‘Bloody Paradise’, Tampilkan Sisi Liar dan Penuh Kebebasan

enhypen (x @kchartsmaster)
JawaPos.com – ENHYPEN resmi memperlihatkan sisi berbeda mereka melalui video musik ‘Bloody Paradise’, lagu utama dari mini album kedelapan ‘THE SIN : BLISS’.
Video tersebut dirilis melalui YouTube pada 22 Agustus, sehari setelah album diluncurkan.
Sejak adegan pertama, ENHYPEN langsung membawa penonton ke dunia yang kacau, liar, tetapi tetap penuh kendali.
Mengutip informasi yang dirilis mengenai comeback tersebut, MV ‘Bloody Paradise’ secara visual menerjemahkan emosi paradoks yang terkandung dalam judul lagunya.
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Di tengah para tahanan yang berhamburan dalam kekacauan, para member justru mempertahankan tatapan tenang.
Kontras tersebut menjadi simbol keberanian untuk keluar dari batas sekaligus menikmati kebebasan setelah melepaskan diri dari aturan.
Konsep kali ini juga berani meninggalkan nuansa gelap yang selama ini identik dengan ENHYPEN.
Alih-alih menghadirkan kegelapan yang rapi dan elegan, mereka menampilkan energi yang lebih kasar, mentah, dan penuh dorongan.
Setelah merasakan kebebasan dari penyimpangan, para member digambarkan terus bergerak maju tanpa menoleh kembali, seolah tidak ada lagi batas yang mampu menghentikan mereka.
Visual eksotis semakin memperkuat atmosfer lagu. Panorama laut yang luas berpadu dengan sejumlah adegan yang direkam di Peru, menciptakan lanskap sinematik yang berbeda.
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Jawa Pos
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