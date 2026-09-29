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Leni Setya Wati
Selasa, 29 September 2026 | 22.08 WIB

IU Ungkap Kekhawatiran soal Uang Fans dan Kepikiran Hentikan Season’s Greetings

IU (x @_IUofficial) - Image

IU (x @_IUofficial)

JawaPos.com – IU menunjukkan perhatian pada para penggemarnya dengan membicarakan pengeluaran yang harus mereka keluarkan untuk mendukung aktivitasnya.

Menurut laporan allkpop, IU membahas budaya fandom, merchandise, hingga photocard saat tampil dalam video YouTube Jindol bertajuk Successful Fan: IU Invitation Hall yang dirilis pada 25 September 2026.

IU menyadari bahwa penggemar harus mengeluarkan biaya untuk berbagai aktivitas, mulai dari membeli album, menghadiri konser, hingga memperpanjang keanggotaan fan club Uaena generasi ke-9. Ia pun berharap para penggemar dapat memilih merchandise yang benar-benar mereka sukai dan butuhkan agar pengeluaran tidak semakin besar.

IU bahkan mengungkapkan bahwa dirinya sempat berdiskusi untuk mengurangi jumlah merchandise yang dirilis. Ia juga mempertimbangkan untuk tidak membuat Season’s Greetings selama satu tahun karena produk tersebut biasanya hadir bersamaan dengan periode promosi album.

Menurutnya, jika terlalu banyak produk dirilis dalam waktu berdekatan, penggemar bisa merasa terdorong untuk membeli semuanya.

Hidi yang hadir sebagai penggemar IU justru memberikan sudut pandang berbeda. Ia mengatakan bahwa memilih merchandise merupakan tanggung jawab penggemar sendiri dan banyaknya pilihan justru memberikan kebahagiaan.

Bahkan, membeli merchandise atau tiket konser dapat menjadi motivasi bagi dirinya untuk bekerja lebih keras demi mendapatkan hal-hal yang diinginkan.

IU juga membicarakan kebiasaan penggemar membeli beberapa album yang sama demi mendapatkan photocard. Ia mengaku dahulu sempat berpikir bahwa penggemar cukup mencetak foto selfie yang diunggahnya melalui media sosial atau platform penggemar.

Namun, IU mengatakan kini dirinya sudah memahami dan menerima keinginan penggemar untuk mengoleksi photocard sebagai bagian dari budaya fandom.

Di sisi lain, IU masih harus menentukan format aktivitas mendatangnya setelah sejumlah rencana mengalami perubahan.

Editor: Hanny Suwindari
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