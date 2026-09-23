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Leni Setya Wati
Rabu, 23 September 2026 | 16.32 WIB

IU Ungkap Reaksi Yoo In Na Saat Dengarkan Dear My Crazy Soulmate

iu (x @tsn_photo) - Image

iu (x @tsn_photo)

JawaPos.com – Kedekatan IU dan Yoo In Na kembali menjadi sorotan setelah IU membagikan cerita manis di balik lagu “Dear My Crazy Soulmate”. Lagu tersebut secara khusus ditulis IU untuk sahabat dekatnya yang telah menemaninya selama lebih dari 15 tahun.

Dalam percakapan bersama penggemar pada 16 September 2026, IU mengungkap bagaimana reaksi Yoo In Na ketika pertama kali mendengar lagu tersebut. Menurut laporan allkpop, Yoo In Na langsung mengetahui bahwa lagu itu bercerita tentang dirinya tanpa perlu mendapatkan penjelasan dari IU.

IU mengaku Yoo In Na spontan berkata, “Ini aku!” begitu mendengarkan lagu tersebut. Saking cepatnya menyadari pesan di balik lagu, Yoo In Na bahkan langsung mengenali dirinya sebagai sosok yang menjadi inspirasi karya tersebut.

Momen ini menjadi salah satu gambaran kedekatan keduanya, mengingat persahabatan IU dan Yoo In Na telah terjalin sejak mereka bertemu melalui program SBS Heroes pada 2010.

Kali ini Yoo In Na tidak sampai meneteskan air mata seperti yang mungkin diharapkan dari sebuah lagu yang begitu personal. IU justru bercanda bahwa sahabatnya kini semakin kuat.

Meski begitu, perasaan Yoo In Na terhadap lagu tersebut ternyata sangat positif. IU mengatakan bahwa “Dear My Crazy Soulmate” menjadi lagu favorit Yoo In Na dari rilisan terbarunya.

Dear My Crazy Soulmate” merupakan salah satu lagu dalam single digital IU bertajuk “Unknown Planet”, yang dirilis pada 10 September 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
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