Go Young Wook Sindir Yoo Jae Suk Usai Batalkan Syuting

Go Young Wook melayangkan sindiran terhadap Yoo Jae Suk. (Allkpop)
JawaPos.com - Go Young Wook kembali menyinggung Yoo Jae Suk di media sosial. Kali ini, mantan anggota grup Roo'Ra tersebut merespons kabar Yoo Jae Suk yang membatalkan rekaman program SBS Whenever Possible karena kondisi kesehatannya.
Pada 27 September 2026, Go Young Wook membagikan artikel mengenai Yoo Jae Suk melalui akun media sosialnya. Artikel tersebut memberitakan keputusan Yoo Jae Suk membatalkan syuting pada hari yang sama akibat demam, flu dan nyeri badan.
Go Young Wook kemudian menulis komentar, “dengan kesempatan ini, kamu bisa banyak beristirahat.”
Komentar tersebut kembali menjadi sorotan karena muncul setelah sebelumnya Go Young Wook juga beberapa kali menyinggung Yoo Jae Suk melalui unggahan di media sosial. Sejumlah media Korea memberitakan unggahan itu sebagai bentuk sindiran terhadap Yoo Jae Suk.
Sebelumnya, Yoo Jae Suk memang mendadak membatalkan syuting Whenever Possible pada 22 September 2026. Ia dijadwalkan menjalani syuting musim kelima program tersebut, tetapi kondisi kesehatannya memburuk menjelang proses rekaman.
Agensi Yoo Jae Suk, Antenna, menjelaskan bahwa sang artis mengalami demam tinggi, flu dan nyeri badan. Karena kondisi tersebut, rekaman akhirnya dibatalkan dan jadwal syuting baru tengah dikoordinasikan.
Yang membuat kabar tersebut semakin mendapat perhatian adalah fakta bahwa pembatalan pada hari-H karena kondisi kesehatan itu disebut sebagai yang pertama bagi Yoo Jae Suk sepanjang 35 tahun kariernya sejak debut pada 1991.
Bahkan, Yoo Jae Suk dilaporkan sudah tiba di lokasi syuting sebelum akhirnya memutuskan tidak melanjutkan proses rekaman setelah kondisi tubuhnya tidak memungkinkan. Pihak produksi kemudian menyatakan akan menjadwalkan ulang syuting tersebut.
Unggahan Go Young Wook pada 27 September bukan kali pertama menyinggung Yoo Jae Suk. Pada Juli 2026, Go Young Wook juga pernah membagikan tangkapan layar dari program MBC Hangout with Yoo. Dalam cuplikan tersebut, Yoo Jae Suk menyampaikan harapan agar semua orang dapat hidup bahagia dan menjadi kaya.
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