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Leni Setya Wati
Jumat, 25 September 2026 | 13.29 WIB

Baru Saja Batalkan Syuting karena Demam Tinggi, Yoo Jae Suk Kembali Bekerja

yoo jae suk (x @tang_kira) - Image

yoo jae suk (x @tang_kira)

JawaPos.com – Yoo Jae Suk kembali berada di depan kamera hanya sehari setelah harus membatalkan jadwal syuting akibat demam tinggi.

Menurut laporan allkpop, tim produksi You Quiz on the Block membagikan sejumlah foto dari lokasi syuting yang memperlihatkan Yoo Jae Suk berbincang dengan salah satu bintang tamu, Jeon Eun Seul.

Kemunculan Yoo Jae Suk tersebut langsung menjadi perhatian karena sehari sebelumnya ia mengalami kondisi kurang sehat.

Pada 22 September, ia sebenarnya telah tiba di lokasi untuk menjalani syuting Whenever Possible Season 5, tetapi karena mengalami gejala flu dan demam tinggi, ia bersama tim produksi memutuskan untuk membatalkan proses syuting.

Agensi Yoo Jae Suk, Antenna, menjelaskan bahwa sang presenter mengalami demam tinggi sementara akibat gejala flu dan sedang memusatkan perhatian pada pemulihan.

Jadwal syuting ulang kemudian dikoordinasikan dengan pihak terkait. Kabar tersebut juga dikonfirmasi oleh tim produksi yang menyebut Yoo Jae Suk meminta pengertian sebelum membatalkan syuting.

Kembalinya Yoo Jae Suk ke lokasi syuting sehari kemudian justru membuat penggemar semakin memperhatikan kondisinya.

Dalam foto yang dibagikan You Quiz on the Block, wajahnya terlihat lebih kurus dan lelah dibandingkan biasanya.

Editor: Novia Tri Astuti
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