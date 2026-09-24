Penggemar Khawatirkan Kondisi Yoo Jae Suk yang Maksa Syuting Usai Drop 

JawaPos.com - Komedian sekaligus presenter Korea Selatan, Yoo Jae Suk, kembali menjalani aktivitas syuting hanya selang sehari setelah membatalkan jadwal karena kondisi kesehatannya drop mengalami demam tinggi dan gejala mirip flu.

Kabar tersebut terlihat dari unggahan tim produksi You Quiz on the Block pada 23 September 2026, dilansir dari Allkpop. Program tvN itu membagikan sejumlah foto terbaru dari lokasi syuting yang memperlihatkan Yoo Jae Suk tengah berbincang dengan Jeon Eun Seul.

Dalam foto tersebut, Yoo Jae Suk tampak tersenyum saat berbincang dengan Jeon Eun Seul. Sejumlah penggemar mengkhawatirkannya yang maksa syuting setelah kondisi kesehatannya drop. Penggemar menyoroti wajahnya yang terlihat lebih kurus dan pucat dibanding biasanya.

Kemunculan Yoo Jae Suk itu terjadi hanya sekitar satu hari setelah ia terpaksa meninggalkan jadwal syuting program SBS Whenever Possible karena permasalahan kondisi kesehatan.

Sejumlah penggemar menyampaikan kekhawatiran melalui kolom komentar. Mereka meminta Yoo Jae Suk tidak memaksakan diri dan lebih mengutamakan kondisi tubuhnya.

Batalkan Syuting Karena Demam Tinggi Pada 22 September 2026, Yoo Jae Suk dijadwalkan menjalani syuting Whenever Possible Season 5 di Seoul.

Ia disebut telah tiba di lokasi, tetapi kondisi kesehatannya memburuk menjelang proses syuting dilaksanakan. Yoo Jae Suk mengalami demam tinggi dan pilek.

Setelah berdiskusi dengan tim produksi, keputusan akhirnya diambil untuk membatalkan syuting pada hari tersebut. Ia terpaksa meninggalkan lokasi syuting. Agensi Yoo Jae Suk, Antenna, mengonfirmasi hal tersebut.