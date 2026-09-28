Anji Ungkap Alasan Tak Mau Punya Anak Lagi

Musisi Erdian Aji Prihartanto atau kerap disapa Anji. (Instagram: duniamanji)
JawaPos.com - Musisi Erdian Aji Prihartanto atau kerap disapa Anji diketahui sudah memiliki istri bernama Desmiliana Ariana atau Dena Desy.
Pasangan yang menikah pada 24 Mei 2026 itu sudah memiliki keputusan mengenai rencana keluarga mereka. Keduanya sepakat untuk tidak menambah anak dan memilih menikmati kehidupan bersama keluarga yang sudah mereka miliki.
Keputusan tersebut diungkap Anji saat ditanya mengenai kemungkinan Desmiliana tengah mengandung. Alih-alih membenarkan kabar tersebut, mantan vokalis Drive itu justru mengatakan bahwa dirinya dan sang istri memang tidak berencana memiliki anak lagi.
"Kita tidak ada rencana punya anak lagi," ujar Anji.
Menurut Anji, keputusan tersebut tidak lepas dari usia dirinya dan Dena Desy. Anji kini hampir menginjak usia 50 tahun, sementara sang istri telah berusia 42 tahun.
Selain faktor usia, pasangan yang menikah pada Mei 2026 itu juga melihat kondisi anak-anak mereka yang sudah beranjak besar. Anak Anji, Leticia, kini berusia 16 tahun, Saga hampir 14 tahun, sedangkan Sigra berusia 11 tahun.
Anji merasa cukup dengan anak-anaknya dari pernikahan sebelumnya. Anji dan Dena Desy memilih memanfaatkan fase kehidupan untuk menikmati lebih banyak waktu bersama.
Keduanya ingin mengisi kehidupan rumah tangga dengan berbagai aktivitas yang selama ini mungkin sulit dilakukan karena kesibukan masing-masing. Salah satunya adalah bepergian dan menikmati waktu berdua sebagai pasangan.
"Kita mau hidup berdua. Di tengah kesibukan, ngajakin istri melakukan quality time yang bisa kami lakukan bersama," katanya.
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