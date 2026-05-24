Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Minggu, 24 Mei 2026 | 22.34 WIB

Tertunduk Saat Ijab Kabul, Anji Resmi Nikahi Dena Desy dengan Maskawin Rp 2,4 Juta

Anji resmi nikahi Dena Desy. (Instagram: dailyputrasiregar) - Image

Anji resmi nikahi Dena Desy. (Instagram: dailyputrasiregar)

JawaPos.com - Penyanyi Erdian Aji Prihartanto atau kerap disapa Anji resmi menikahi kekasihnya, Dena Desy, pada hari ini, Minggu (24/5). Pernikahan tersebut diketahui publik luas usai diunggah akun Instagram dailyputrasiregar.

Prosesi akad nikah Anji dengan Dena Desy diwakilkan kepada wali hakim atau bukan dinikahkan oleh orang tua Desy. Anji tampak tertunduk dalam prosesi ijab kabul.

"Adinda Erdian Aji Prihartanto bin Bapak Edi Pitoro, saya nikahkan dan kawinkan Desmiliana Ariana binti Bapak Robert Simanungkalit kepada kamu. Walinya wali hakim, dan saya telah ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menjadi wali hakimnya. Menikahkannya dengan engkau atas dasar suka sama suka dan ridha sama ridha, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 2.452.026, dibayar tunai," kata penghulu.

"Saya terima nikah dan kawinnya Desmiliana Ariana binti Robert Simanungkalit dengan maskawin tersebut, dibayar tunai," ungkap Anji.

Anji cepat memberikan jawaban dalam bahasa Indonesia. Dia tampak sangat lancar dalam prosesi ijab kabul, sehingga orang-orang yang hadir dalam acara tersebut kompak menyatakan 'sah'.

Dalam acara ijab kabul, Anji dan Desy terlihat duduk berdampingan. Mereka kompak mengenakan pakaian serba putih. Acara akad nikah tersebut dihadiri sejumlah keluarga dari kedua belah pihak.

Usai ijab kabul dinyatakan sah, penghulu kemudian mengungkapkan rasa syukurnya. Penghulu mendoakan agar Anji-Desy dapat membina bahtera rumah tangga sakinah mawadah warahmah dan rumah tangga mereka diberikan keberkahan.

Sejumlah pengguna media sosial turut bahagia sekaligus mendoakan Anji-Desy yang telah selesai melaksanakan ijab kabul pernikahan.

"Alhamdulillah sah. Langgeng selalu ya," komentar salah satu netizen.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Perseteruan Ratu Sofya dan Orang Tuanya Muncul Lagi Usai Disomasi Rumah Produksi - Image
Infotainment

Perseteruan Ratu Sofya dan Orang Tuanya Muncul Lagi Usai Disomasi Rumah Produksi

Minggu, 24 Mei 2026 | 18.37 WIB

Bukan Somasi, Ini Surat yang Dilayangkan Ratu Sofya terhadap Orang Tuanya - Image
Entertainment

Bukan Somasi, Ini Surat yang Dilayangkan Ratu Sofya terhadap Orang Tuanya

Minggu, 24 Mei 2026 | 15.49 WIB

Akhirnya Muncul ke Publik, Ratu Sofya Bantah Somasi Orang Tuanya - Image
Entertainment

Akhirnya Muncul ke Publik, Ratu Sofya Bantah Somasi Orang Tuanya

Minggu, 24 Mei 2026 | 15.10 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

4

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

5

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

6

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

7

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

8

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

9

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

10

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore