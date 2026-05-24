Tertunduk Saat Ijab Kabul, Anji Resmi Nikahi Dena Desy dengan Maskawin Rp 2,4 Juta

JawaPos.com - Penyanyi Erdian Aji Prihartanto atau kerap disapa Anji resmi menikahi kekasihnya, Dena Desy, pada hari ini, Minggu (24/5). Pernikahan tersebut diketahui publik luas usai diunggah akun Instagram dailyputrasiregar.

Prosesi akad nikah Anji dengan Dena Desy diwakilkan kepada wali hakim atau bukan dinikahkan oleh orang tua Desy. Anji tampak tertunduk dalam prosesi ijab kabul.

"Adinda Erdian Aji Prihartanto bin Bapak Edi Pitoro, saya nikahkan dan kawinkan Desmiliana Ariana binti Bapak Robert Simanungkalit kepada kamu. Walinya wali hakim, dan saya telah ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menjadi wali hakimnya. Menikahkannya dengan engkau atas dasar suka sama suka dan ridha sama ridha, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 2.452.026, dibayar tunai," kata penghulu.

"Saya terima nikah dan kawinnya Desmiliana Ariana binti Robert Simanungkalit dengan maskawin tersebut, dibayar tunai," ungkap Anji.

Anji cepat memberikan jawaban dalam bahasa Indonesia. Dia tampak sangat lancar dalam prosesi ijab kabul, sehingga orang-orang yang hadir dalam acara tersebut kompak menyatakan 'sah'.

Dalam acara ijab kabul, Anji dan Desy terlihat duduk berdampingan. Mereka kompak mengenakan pakaian serba putih. Acara akad nikah tersebut dihadiri sejumlah keluarga dari kedua belah pihak.

Usai ijab kabul dinyatakan sah, penghulu kemudian mengungkapkan rasa syukurnya. Penghulu mendoakan agar Anji-Desy dapat membina bahtera rumah tangga sakinah mawadah warahmah dan rumah tangga mereka diberikan keberkahan.

Sejumlah pengguna media sosial turut bahagia sekaligus mendoakan Anji-Desy yang telah selesai melaksanakan ijab kabul pernikahan.