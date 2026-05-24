Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Minggu, 24 Mei 2026 | 23.15 WIB

Maskawin Unik saat Anji Resmi Menikah dengan Dena Desy, Ini Maknanya

Anji resmi nikahi Dena Desy. (Instagram: dailyputrasiregar) - Image

Anji resmi nikahi Dena Desy. (Instagram: dailyputrasiregar)

JawaPos.com - Penyanyi Erdian Aji Prihartanto atau kerap disapa Anji atau Manji resmi melepas status duda yang sempat disandangnya sejak bercerai dengan Wina Natalia di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, Jawa Barat, pada Juli 2024 silam.

Anji melepas status duda setelah menikahi seorang perempuan bernama Dena Desy pada hari ini, Minggu (24/5). Pernikahan mereka dihadiri keluarga dari kedua belah pihak dan beberapa orang terdekat. 

Salah satu yang menjadi sorotan publik luas terkait pernikahan Anji dan Dena Desy adalah maskawin yang diberikan. Dalam akad nikah yang beredar di media sosial, diketahui bahwa Anji menikahi Desy dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp 2.452.026. 

Maskawin tersebut sangat penting bagi Anji dan Dena Desy karena melambangkan tanggal, bulan, dan tahun pernikahan mereka. Yaitu pada tanggal 24 Mei 2026.

Di acara akad nikah, Anji dan Dena Desy tampak mengenakan pakaian sederhana. Mereka kompak memakai pakaian serba putih. Desy tidak memakai penutup kepala. Ramputnya hanya ditata rapi untuk memperindah penampilannya di hari spesial tersebut. Demikian juga dengan Anji tidak mengenakan kopiah di momen sakral.

Anji sampai sekarang belum membuat unggahan di akun Instagram pribadinya perihal pernikahannya dengan Desy. Dia justru mengunggah foto makam dan ibunya yang menyatu dalam satu liang lahat.

"Rumah Bapak dan Mama paling berbeda di komplek perumahan mereka. Saya pesan diitanami krokot yang bunganya mekar kala disinari matahari dan tidur di sore hari. hello Bapak dan Mama, cie lagi pacarana ya di sana," tulis Anji.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Tertunduk Saat Ijab Kabul, Anji Resmi Nikahi Dena Desy dengan Maskawin Rp 2,4 Juta - Image
Entertainment

Tertunduk Saat Ijab Kabul, Anji Resmi Nikahi Dena Desy dengan Maskawin Rp 2,4 Juta

Minggu, 24 Mei 2026 | 22.34 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

4

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

5

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

6

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

7

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

8

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

9

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

10

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore