Series POTE Tayang di Vision+, Teror Pulau Marunda Dimulai dari Aturan Mengerikan

Jumpa pers serial POTE di FX Sudirman, Jakarta. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Serial POTE menghadirkan formula horor yang tidak hanya mengandalkan kemunculan sosok supranatural. Serial dengan delapan episode tersebut membangun ketegangan lewat sebuah aturan sederhana, tetapi mematikan: siapa pun yang menyaksikan kematian seseorang dapat menjadi korban berikutnya.
Serial ini mulai tayang di Vision+ pada 19 September 2026. Dua episode perdana hadir pada hari tanggal tersebut, sebelum cerita berlanjut secara episodik hingga episode kedelapan.
Series POTE diproduksi bersama Unlimited Production dengan memadukan genre horor, drama, serta thriller. Ceritanya membawa penonton ke Pulau Marunda, ketika misi kemanusiaan yang dilakukan lima dokter muda justru berubah menjadi rangkaian teror yang sulit dijelaskan secara logika.
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Kisah POTE bermula ketika lima orang dokter muda datang ke Pulau Marunda untuk membantu warga yang tengah menghadapi wabah misterius.
Awalnya, mereka menjalankan tugas sebagaimana tenaga medis pada umumnya. Namun, situasi berubah setelah tim tersebut menemukan berbagai kejanggalan yang berkaitan dengan sejarah kelam pulau tersebut.
Keberadaan sebuah telaga yang menyimpan misteri turut menjadi bagian dari teror. Perlahan, para dokter menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan persoalan medis.
Di tengah situasi tersebut muncul sosok supernatural yang dikenal sebagai Oreng Pote. Entitas tersebut berkaitan dengan rangkaian kutukan yang membuat kematian seseorang justru menjadi awal dari kematian berikutnya.
Aturan inilah yang membuat POTE memiliki premis berbeda. Dalam banyak cerita horor, melihat kematian biasanya menjadi bagian dari upaya karakter untuk memahami teror. Namun dalam POTE, tindakan melihat justru dapat membuat seseorang masuk ke dalam rantai korban.
Audi Marissa menjadi salah satu pusat cerita dengan memerankan Sarah, dokter muda sekaligus pemimpin tim medis.
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