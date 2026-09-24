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Abdul Rahman
Jumat, 25 September 2026 | 04.09 WIB

Kritis, Keluarga Laporkan Kondisi Guruh Soekarnoputra kepada Presiden Prabowo

Guruh Soekarnoputra bersama Megawati Soekarnoputri. (Instagram: guruh_sukarno_putra) - Image

Guruh Soekarnoputra bersama Megawati Soekarnoputri. (Instagram: guruh_sukarno_putra)

JawaPos.com - Guruh Soekarnoputra dikabarkan sedang dalam kondisi kritis dan saat ini sedang menjalani perawatan intensif di RS Siloam Semanggi, Jakarta.

Putra bungsu Presiden pertama RI Soekarno itu masih belum sadarkan diri hingga sekarang. Tim dokter rumah sakit memantau setiap perkembangannya untuk memberikan perawatan terbaik. 

Didi Mahardika selaku keponakan Guruh mengatakan, pihak keluarga telah melaporkan kondisi terkini Guruh kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Pihak keluarga sendiri sudah menginformasikan kepada Bapak Presiden terkait kondisi beliau," ujar Didi Mahardika saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon, Kamis (24/9).

Didi pun menyampaikan respons Presiden Prabowo terkait kondisi Guruh. Sang Presiden meminta untuk diberikan penanganan terbaik mengingat kiprahnya sebagai seniman, budayawan, sekaligus salah satu tokoh besar dan memiliki perjalanan panjang dalam sejarah kebudayaan Indonesia.

"Diapresiasi dari Bapak Presiden agar ditangani secara intensif mengingat beliau adalah salah satu budayawan dan pelaku sejarah Indonesia," ungkap Didi Mahardika.

Sebelumnya, Didi menyebut bahwa Guruh belum sadarkan diri dan saat ini sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Siloam, Semanggi, Jakarta.

Didi Mahardika enggan mengungkapkan penyakit yang diderita Guruh atas permintaan keluarga. 

Pihak keluarga meminta masyarakat untuk ikut mendoakan kesembuhan Guruh.

Editor: Abdul Rahman
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