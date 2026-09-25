Guruh Soekarnoputra Sempat 3 Kali Kejang Sebelum Tak Sadarkan Diri

Guruh Soekarnoputra. (istimewa)
JawaPos.com - Kondisi seniman sekaligus budayawan Guruh Soekarnoputra tengah menjadi perhatian. Putra Presiden pertama RI Soekarno itu kini menjalani perawatan intensif di ruang ICU RS Siloam Semanggi, Jakarta, dan dikabarkan dalam kondisi kritis belum sadarkan diri.
Kabar tersebut disampaikan oleh keponakan Guruh, Didi Mahardika. Dalam keterangannya, Didi meminta masyarakat turut mendoakan kesembuhan Guruh yang saat ini masih berada dalam pengawasan tim medis.
Didi juga mengungkapkan bahwa sebelum kehilangan kesadaran, Guruh sempat mengalami kejang-kejang sebanyak tiga kali.
"Sekedar info dan meminta doa. Guruh Soekarnoputra sedang dirawat di ICU sudah kritis tidak sadar dan 3 kali kejang. Mohon doanya," kata Didi Mahardika.
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Hingga kini, pihak keluarga belum mengungkapkan secara terbuka penyakit yang menyebabkan kondisi Guruh memburuk. Didi menyampaikan bahwa keluarga meminta informasi mengenai penyakit tersebut untuk sementara tidak dipublikasikan.
Masalah kesehatan Guruh sebenarnya telah berlangsung sekitar satu tahun terakhir. Sebelum menjalani perawatan di RS Siloam Semanggi, ia sempat dirawat selama kurang lebih empat minggu di RS Medistra Jakarta.
Kondisinya sempat membaik setelah menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Namun, kesehatan Guruh kembali menurun hingga akhirnya harus mendapatkan penanganan intensif di RS Siloam Semanggi.
"Saat ini kondisinya masih belum sadar dan masih dalam penanganan dan pengawasan intensif dari Tim Dokter di RS Siloam Semanggi," ujar Didi.
Di tengah kondisi Guruh yang sedang kritis, keluarga berharap masyarakat memberikan doa untuk kesembuhan pria yang dikenal sebagai seniman, pencipta lagu, penari, koreografer sekaligus budayawan tersebut.
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