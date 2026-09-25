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Abdul Rahman
Jumat, 25 September 2026 | 15.47 WIB

Demian Aditya Unggah Tulisan tentang Perpisahan di Body Truk, Singgung Soal Luka

Pesulap Demian Aditya. (Instagram: _demianaditya_) - Image

Pesulap Demian Aditya. (Instagram: _demianaditya_)

JawaPos.com - Demian Aditya mengunggah tulisan menyentuh soal perpisahan. Pesan tersebut terlihat tertulis pada bagian body sebuah truk dan kemudian dibagikannya melalui media sosial.

Salah satu tulisan yang dirrkaman Demian menggunakan kamera handphone dan kemudian diunggahnya di media sosial, menyinggung tentang kenangan bersama seseorang yang pada akhirnya harus berpisah.

"Meskipun pada akhirnya kita harus berpisah, setidaknya semesta pernah menjadi saksi betapa bahagianya aku ketika bersamamu," demikian tulisan yang tertera pada body truk.

Pesan lain yang tampak pada body truk menyinggung tentang luka dan ketulusan. Kalimat tersebut berbunyi, "Luka serius berawal dari hati yang tulus."

Ada pula pesan singkat yang mengajak untuk tetap menjalani kehidupan dengan tenang. Terlepas apa pun situasi yang dihadapi.

"Jalani dengan tenang, nikmati dengan senang."

Demian Aditya dan Sara Wijayanto kini tengah menghadapi proses perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 3594/2026. Sara tercatat sebagai pihak yang mengajukan gugatan. 

Demian dan Sara diketahui menikah pada 22 Mei 2014. Setelah menjalani rumah tangga selama sekitar 12 tahun, hubungan keduanya kini memasuki proses perceraian di pengadilan. 

Hingga saat ini, alasan detail di balik gugatan cerai tersebut belum disampaikan secara terbuka oleh kedua pihak maupun Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Baik Sara maupun kuasa hukumnya menolak buka suara terkait hal tersebut.

Editor: Abdul Rahman
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