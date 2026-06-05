Dibintangi Park Shin Hye, Drama The Judge from Hell Musim 2 akan Hadir

JawaPos.com – Aktris Korea berbakat Park Shin Hye secara resmi akan kembali untuk musim 2 dari The Judge from Hell.

Dilansir dari Soompi, Jum’at (5/6), CEO Studio S mengungkap dua proyek yang sebelumnya dirahasiakan dalam jajaran program SBS 2027, yaitu Musim 2 dari The Judge from Hell, dan ‘Dash’ yang dibintangi Shin Hae Sun.

Disukai penonton, The Judge from Hell diperankan Park Shin Hye sebagai Kang Bit Na, iblis dari neraka yang memasuki tubuh seorang hakim.

Setelah bertemu dengan detektif penyayang Han Da On (Kim Jae Yeong), ia memulai perjalanan transformatif untuk menjadi hakim sejati.

Sebelumnya pada 1 Juni, SBS mengadakan acara media drama yang bertajuk SBS DRAMA: NEXT EPISODE di Seoul.

Dalam momen tersebut, CEO Studio S Hong Sung Chang mengumumkan, “Aktris Park Shin Hye, yang saat ini sedang hamil, akan kembali tahun depan dengan Musim 2 dari ‘The Judge from Hell.’”

SBS juga merilis jajaran drama mendatangnya untuk paruh kedua tahun 2026 dan paruh pertama tahun 2027.

Drama yang dijadwalkan tayang pada paruh kedua tahun ini termasuk Agent Kim Reactivated, Flex x Cop 2, Doctor X: Age of the White Mafia, Good Partner 2, dan Nine to Six.

Kemudian untuk paruh pertama tahun depan, SBS akan menayangkan Excitatio, The Long Shot Trial, Nightmare (judul literal), dan Full Count.