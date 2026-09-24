Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Jumat, 25 September 2026 | 02.45 WIB

Dibintangi Aulia Sarah, Film Pirunduk Angkat Urban Legend Masyarakat Kalimantan Selatan

Jumpa pers film Pirunduk. (Abdul Rahman/JawaPos.com) - Image

Jumpa pers film Pirunduk. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Film horor Indonesia kembali menghadirkan cerita yang berangkat dari kekayaan legenda lokal. Kali ini, Pichouse Films, Pentana Production Studio, dan Bimasakti Pictures memperkenalkan Pirunduk, film yang mengangkat urban legend masyarakat Kalimantan Selatan ke layar lebar.

Daya tarik utama Pirunduk terletak pada latarnya. Film ini membawa penonton ke kehidupan masyarakat tepian sungai di Kalimantan Selatan pada era 1980-an, sekaligus memperkenalkan mitos lokal yang menjadi sumber cerita.

Aulia Sarah dipercaya menjadi pemeran utama sebagai Siti. Ia beradu akting dengan Bucek Depp yang memerankan Badarudin dan Yoriko Angeline sebagai Ratih. Sejumlah aktor lain yang turut terlibat di antaranya; Boy Idrus, Alam Jaya, Bastari Bayu, Ayu Putri, Trisia Chandra, Yadi Muryadi, hingga Rama Juple.

Cerita Pirunduk berpusat pada Siti, perempuan yang berada dalam situasi rumah tangga penuh tekanan. Siti digambarkan menikah dengan juragan Badarudin demi membantu melunasi utang ayahnya.

Namun sayangnya pernikahan tersebut justru membawanya ke kehidupan yang penuh penderitaan dan kekerasan. Dalam kondisi terdesak, Siti kemudian memilih jalan terlarang dengan mempelajari ilmu Pirunduk untuk menundukkan suaminya.

Keputusan tersebut menjadi awal dari petaka yang jauh lebih besar. Kekuatan yang awalnya digunakan untuk mengubah keadaan justru membawa konsekuensi mengerikan bagi Siti, Badarudin, dan warga desa.

Dalam cerita yang diangkat film ini, Pirunduk bukan sekadar ilmu untuk memikat seseorang. Ketika kekuatan tersebut digunakan dengan cara yang salah, konsekuensinya dapat berubah menjadi teror yang menghantui satu kampung.

Official Poster Tampilkan Teror di Tengah Sungai

Nuansa tersebut sudah terlihat melalui official poster Pirunduk. Aulia Sarah sebagai Siti tampak duduk di atas sebuah perahu di tengah sungai sambil menoleh ke belakang.

Senyum Siti terlihat menyimpan ancaman. Ia berada di bawah payung berwarna merah dengan pencahayaan minim dari sebuah lentera yang menggantung di bagian depan perahu.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ryu Hye Young Berubah Jadi Streamer dalam Film Thriller “Killing Time” - Image
Music & Movie

Ryu Hye Young Berubah Jadi Streamer dalam Film Thriller “Killing Time”

Kamis, 24 September 2026 | 19.16 WIB

Kim Jae Won, Cho Yi Hyun, akan Menghadirkan Ketegangan dalam Film Baru ‘The Last Interview’ - Image
Music & Movie

Kim Jae Won, Cho Yi Hyun, akan Menghadirkan Ketegangan dalam Film Baru ‘The Last Interview’

Kamis, 24 September 2026 | 16.41 WIB

Koo Kyo Hwan Memukau dalam Poster Spesial Film Baru ‘Reawaken Man: The Red’ - Image
Music & Movie

Koo Kyo Hwan Memukau dalam Poster Spesial Film Baru ‘Reawaken Man: The Red’

Kamis, 24 September 2026 | 16.38 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026 - Image
1

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

2

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

3

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen

6

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

7

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

8

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

9

MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan

10

Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore