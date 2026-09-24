Dibintangi Aulia Sarah, Film Pirunduk Angkat Urban Legend Masyarakat Kalimantan Selatan

JawaPos.com - Film horor Indonesia kembali menghadirkan cerita yang berangkat dari kekayaan legenda lokal. Kali ini, Pichouse Films, Pentana Production Studio, dan Bimasakti Pictures memperkenalkan Pirunduk, film yang mengangkat urban legend masyarakat Kalimantan Selatan ke layar lebar.

Daya tarik utama Pirunduk terletak pada latarnya. Film ini membawa penonton ke kehidupan masyarakat tepian sungai di Kalimantan Selatan pada era 1980-an, sekaligus memperkenalkan mitos lokal yang menjadi sumber cerita.

Aulia Sarah dipercaya menjadi pemeran utama sebagai Siti. Ia beradu akting dengan Bucek Depp yang memerankan Badarudin dan Yoriko Angeline sebagai Ratih. Sejumlah aktor lain yang turut terlibat di antaranya; Boy Idrus, Alam Jaya, Bastari Bayu, Ayu Putri, Trisia Chandra, Yadi Muryadi, hingga Rama Juple.

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Cerita Pirunduk berpusat pada Siti, perempuan yang berada dalam situasi rumah tangga penuh tekanan. Siti digambarkan menikah dengan juragan Badarudin demi membantu melunasi utang ayahnya.

Namun sayangnya pernikahan tersebut justru membawanya ke kehidupan yang penuh penderitaan dan kekerasan. Dalam kondisi terdesak, Siti kemudian memilih jalan terlarang dengan mempelajari ilmu Pirunduk untuk menundukkan suaminya.

Keputusan tersebut menjadi awal dari petaka yang jauh lebih besar. Kekuatan yang awalnya digunakan untuk mengubah keadaan justru membawa konsekuensi mengerikan bagi Siti, Badarudin, dan warga desa.

Dalam cerita yang diangkat film ini, Pirunduk bukan sekadar ilmu untuk memikat seseorang. Ketika kekuatan tersebut digunakan dengan cara yang salah, konsekuensinya dapat berubah menjadi teror yang menghantui satu kampung.

Official Poster Tampilkan Teror di Tengah Sungai Nuansa tersebut sudah terlihat melalui official poster Pirunduk. Aulia Sarah sebagai Siti tampak duduk di atas sebuah perahu di tengah sungai sambil menoleh ke belakang.