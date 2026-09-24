Shania Gracia Mau Jadi Vampir Jahat dan Mengisap Darah Suci

JawaPos.com - Shania Gracia punya bayangan unik jika dirinya benar-benar berubah menjadi vampir. Alih-alih menjadi sosok vampir yang baik, Shania justru ingin menjadi karakter jahat yang memiliki kemampuan mengisap darah suci.

Hal itu diungkapkan Shania saat bersama Ciccio Manassero mempromosikan film terbaru mereka, Siti Si Vampir, yang akan segera tayang di bioskop Indonesia.

Shania mengatakan dirinya berusaha menjadi orang baik dalam kehidupan nyata. Karena itu, ketika berandai-andai menjadi vampir, dia justru ingin mencoba sisi yang bertolak belakang dengan kepribadiannya.

"Kalau jadi vampir, karena aku jadi manusia baik ya, lurus gitu maksudnya, kalau aku jadi vampir aku mau jadi vampir yang jahat. Kalau jadi vampir aku pengen jadi vampir yang mengisap darah suci," ujar Shania Gracia saat berkunjung ke kantor JawaPos.com.

Sementara itu, Ciccio Manassero memiliki bayangan yang lebih sederhana jika dirinya menjadi vampir. Pemain sinetron Ganteng Ganteng Serigala itu mengaku ingin menggunakan kemampuan vampirnya untuk menakut-nakuti orang.

"Mungkin mau nakut-nakutin orang kali ya. Nakut-nakutin orang," kata Ciccio.

Dalam film Siti Si Vampir, Ciccio memang mendapat peran sebagai vampir bernama Nakula. Karakter tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan Siti yang diperankan Satine Zaneta.

Shania menilai, Ciccio sangat cocok memerankan sosok vampir. Menurutnya, penampilan Ciccio sudah sangat mendukung karakter tersebut, bahkan tanpa perlu melakukan banyak ekspresi.