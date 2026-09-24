Pernah Divonis Sulit Bertahan Hidup, Choi Yena Ceritakan Perjuangan dan Kasih Sayang Orang Tuanya

JawaPos.com – Choi Yena bagikan kisah masa kecil yang selama ini jarang diketahui publik. Menurut laporan allkpop, Yena mengungkap bahwa dirinya pernah berjuang melawan kanker saat masih bayi hingga berada dalam kondisi antara hidup dan mati.

Kisah tersebut disampaikan ketika ia tampil dalam program “The Manager” yang tayang pada 19 September 2026.

Yena menceritakan bahwa ketika berusia sekitar empat atau lima tahun, kondisinya sangat buruk hingga pihak rumah sakit disebut tidak melihat banyak harapan untuk kesembuhannya.

Di tengah situasi tersebut, kedua orang tuanya terus berusaha merawat dan mendampinginya. Yena mengatakan bahwa perhatian serta perjuangan orang tuanya membuat dirinya akhirnya dapat melewati masa sulit tersebut.

Perjuangan kesehatan Yena ternyata tidak berhenti di sana. Saat masih duduk di sekolah dasar, ia kembali menghadapi masalah setelah mengalami cedera pada kaki.

Menurut ceritanya, dokter saat itu menyampaikan kemungkinan dirinya tidak dapat berjalan kembali. Sang ibu kemudian berusaha membuat Yena terus menggerakkan kakinya hingga akhirnya ia dapat berjalan lagi sekitar satu bulan kemudian.

Pengalaman tersebut membuat Yena memiliki pandangan yang sangat mendalam terhadap kedua orang tuanya. Ia merasa bahwa mereka telah menyelamatkannya dari keadaan yang seharusnya membuatnya tidak dapat bertahan hidup.