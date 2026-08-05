Lolos ke Final Piala Presiden 2026, Tavares Soroti Perjuangan Berat Persebaya

JawaPos.com - Persebaya Surabaya memastikan langkah ke partai final Piala Presiden 2026 setelah menundukkan rivalnya, Arema FC, dengan skor tipis 1-0 pada laga semifinal di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8/2026) malam WIB.

Kemenangan ini menjadi bukti ketangguhan Green Force yang tetap mampu tampil solid meski para pemain belum berada dalam kondisi fisik terbaik.

Gol semata wayang Persebaya dicetak bek sekaligus kapten tim, Yuran Fernandes, melalui sundulan pada masa injury time babak pertama, tepatnya menit ke-45+5. Gol tersebut menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat dan penuh tensi tinggi.

Sejak peluit awal dibunyikan, duel bertajuk Derby Jawa Timur berjalan keras. Kedua tim saling menekan dan tidak ragu terlibat duel fisik.

Wasit mengeluarkan delapan kartu kuning, masing-masing empat untuk Persebaya dan Arema FC. Sepanjang laga juga tercatat 16 pelanggaran, dengan Arema melakukan 10 pelanggaran dan Persebaya enam kali.

Keunggulan Persebaya semakin terjaga setelah Arema FC harus bermain dengan sepuluh pemain pada babak kedua akibat kartu merah yang diterima salah satu pemainnya usai melanggar Miguel Pereira.

Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, mengaku sangat puas dengan perjuangan anak asuhnya. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, kemenangan diraih berkat semangat juang para pemain yang tetap bekerja keras meski menghadapi kelelahan akibat jadwal pertandingan yang padat.