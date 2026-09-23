Sherry Jolieca Kuliah di Dua Universitas, Pilih Jurusan Hukum dan Hubungan Internasional

Sherry Jolieca. (istimewa)
JawaPos.com - Sherry Jolieca memilih menjalani aktivitas yang cukup padat di tengah kesibukannya sebagai publik figur. Selain tetap bekerja di dunia hiburan, Sherry ternyata sedang menempuh pendidikan tinggi dengan mengambil dua jurusan berbeda di dua universitas secara bersamaan.
Sherry mengambil jurusan Hukum dan Hubungan Internasional. Dua bidang tersebut dipilih karena dia memiliki ketertarikan, mulai dari persoalan hukum yang dinilai dekat dengan kehidupan sehari-hari hingga isu antarnegara dan dinamika politik global.
"Aku kuliah ambil dua jurusan di universitas berbeda, ambil hukum dan hubungan internasional," kata Sherry Jolieca kepada JawaPos.com.
Keputusan untuk mempelajari ilmu hukum, menurut Sherry, didasari keinginannya agar lebih memahami aturan dan persoalan hukum yang kerap ditemui dalam kehidupan sehari-hari.
"Aku ambil jurusan hukum biar lebih melek hukum. Menurut aku ilmu hukum itu dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari," ujarnya.
Sementara jurusan Hubungan Internasional menjadi pilihan karena Sherry tertarik dengan berbagai persoalan yang terjadi di tingkat global. Ia ingin memahami lebih jauh hubungan antarnegara, isu internasional, hingga perubahan dinamika politik dunia.
Menikmati Proses Belajar
Menjalani dua jurusan sekaligus tentu membuat aktivitas Sherry semakin padat. Meski demikian, ia mengaku senang mendapatkan kesempatan untuk mempelajari berbagai bidang di usianya sekarang.
"Aku senang berkesempatan belajar banyak hal. Aku mau jalani semuanya," kata penyanyi sekaligus aktris 20 tahun itu.
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