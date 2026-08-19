6 Kebiasaan Orang Tua Sehingga Anak Kuliah Tetap Rutin Menelepon Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa masa perpindahan anak ke bangku kuliah menjadi fase penyesuaian yang cukup berat bagi orang tua.

Orang tua perlu belajar melepaskan sedikit demi sedikit agar anak mampu menjalani hidupnya secara mandiri.

Meski demikian, dukungan tetap dapat diberikan dengan cara yang berbeda tanpa mengurangi kedekatan hubungan keduanya.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (19/8), berikut enam kebiasaan yang biasa dilakukan orang tua sehingga anak kuliah tetap rutin menghubungi mereka melalui telepon.

1. Mengakui bahwa masa transisi ini terasa berat

Melepas anak menempuh pendidikan tinggi menjadi momen membanggakan sekaligus terasa berat bagi orang tua.

Perasaan sedih dan kehilangan sebenarnya wajar dirasakan meski seluruh keluarga telah berjuang mencapai momen ini.

Peralihan dari anak yang tinggal di rumah menjadi orang dewasa muda memang bukan proses yang mudah.

Merasa bahagia sekaligus sedih pada saat bersamaan menjadi hal yang wajar dialami dalam fase ini.