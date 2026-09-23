5 Fakta Menarik tentang Ariel NOAH yang Kini Genap Berusia 45 Tahun

JawaPos.com - Ariel NOAH genap berusia 45 tahun pada September 2026. Sang musisi telah melewati lebih dari dua dekade perjalanan di industri musik Indonesia, sejak namanya dikenal luas bersama Peterpan hingga menjadi vokalis NOAH.

Lahir di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara, pada 16 September 1981, Ariel dikenal bukan hanya karena karakter vokalnya dan menjadi salah satu figur penting dalam perjalanan musik pop-rock Indonesia.

Perayaan ulang tahunnya pada tahun ini menjadi perhatian. Ariel mendapat kejutan dari sejumlah sahabat dengan suasana pesta yang mengambil tema Manchester United. Hadir pula sejumlah teman selebriti di momen ultahnya, termasuk Wulan Guritno, Asri Welas, Desta, Gading Marten, Raffi Ahmad, dan lain-lain.

Di balik popularitasnya, ada sejumlah fakta menarik tentang Ariel NOAH yang mungkin belum diketahui oleh semua orang.

1. Nama lengkapnya Nazril Irham Ariel dikenal publik melalui nama panggung yang singkat. Namun, nama lengkapnya adalah Nazril Irham.

Ia lahir pada 16 September 1981 dan merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Latar keluarganya juga memiliki hubungan dengan Sumatera Barat, sementara Ariel sendiri lahir di Pangkalan Brandan.

Nama Ariel kemudian melekat kuat dengan perjalanan musiknya sejak awal 2000-an.

2. Ariel Bukan Hanya Vokalis, Tapi juga Penulis Lagu Popularitas Ariel tidak semata-mata dibangun dari penampilan di atas panggung. Ia juga dikenal sebagai penulis lagu.