Jadi Kado untuk Ariel Noah dari Gading Marten, Segini Harga dan Spesifikasi Suzuki RGR 150

Suzuki RGR 150 hadiah Gading Marten ke Ariel Noah. (Instagram: @gadiiing)
JawaPos.com - Suzuki RGR 150 tengah menjadi perbincangan hangat pecinta otomotif. Sebab, motor klasik ini ini diberikan oleh Gading Marten ke vokalis Noah, Ariel sebagai hadiah ulang tahun.
Motor ini sendiri populer pada era 1990-an sehingga mendapat tempat tersendiri bagi penggemar motor klasik. Sebab, motor 2-tak ini menggabungkan desain dan performa yang cukup tinggi di zamannya.
Bahkan, bagi pelantun “Ada Apa Denganmu” itu, RGR 150 memiliki sisi nostalgia sendiri. Bahkan, motor tersebut menjadi salah satu motor yang berkesan di masa mudanya.
Motor ini sendiri sudah cukup langka sehingga membuat pecinta otomotif penasaran dengan harga ataupun spesifikasi singkatnya!
Seperti dikutip dari laman Suzuki, kehadiran Suzuki RGR 150 di Indonesia pada awal dekade 1990-an langsung menarik perhatian para pecinta sepeda motor, terutama penggemar motor sport. Model pertama yang diperkenalkan adalah Suzuki RGR 150 Spinter.
Suzuki RGR 150 Spinter hadir dengan desain yang kala itu tergolong menarik. Motor tersebut mengadopsi fairing dengan bagian tertentu yang tetap terbuka serta dilengkapi pelindung mesin atau under cowl. Penampilannya yang berbeda membuat RGR 150 Spinter cukup populer, terutama di kalangan anak muda pada masanya.
Daya tarik motor ini bukan hanya terletak pada desain. Suzuki RGR 150 Spinter juga membawa mesin berkapasitas 150 cc, yang lebih besar dibandingkan sejumlah pesaing di kelasnya yang masih menggunakan mesin 135 cc. Sistem suspensi belakangnya pun sudah menggunakan model monoshock, bukan lagi suspensi ganda.
Dari sisi teknologi, RGR 150 Spinter juga tergolong maju untuk ukuran motor pada zamannya. Salah satu teknologi yang dibenamkan adalah SIPC (Suzuki Intake Pulse Control), yang berfungsi mengatur suplai bahan bakar sesuai dengan kebutuhan mesin.
Selain itu, terdapat teknologi SSS (Suzuki Super Scavenging System). Sistem tersebut dirancang untuk memberikan suplai udara yang lebih banyak ketika putaran mesin berada pada rpm tinggi.
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