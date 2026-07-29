Jarang Posting di Media Sosial dan Memilih untuk Menjaga Privasi? Menunjukkan 10 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan banyak orang.

Sebagian besar pengguna merasa nyaman membagikan rutinitas harian, perasaan, pencapaian, bahkan kehidupan pribadi mereka secara terbuka.

Namun, di antara gemerlap eksistensi digital tersebut, ada sebagian kecil orang yang justru lebih memilih diam.

Mereka jarang atau bahkan nyaris tidak pernah mengunggah sesuatu di media sosial, dan lebih memilih untuk menjaga privasi mereka dengan rapat.

Menurut psikologi, orang-orang yang memilih untuk tidak terlalu aktif di media sosial bukan berarti anti-sosial atau menyendiri.

Sebaliknya, mereka justru memiliki karakter dan kepribadian yang menarik dan kuat.

Dilansir dari Geediting, terdapat 10 ciri kepribadian yang biasanya dimiliki oleh mereka yang jarang memposting di media sosial dan lebih menjaga privasi hidupnya:

1. Memiliki Kepercayaan Diri yang Stabil

Orang yang tidak terlalu peduli dengan eksistensi di dunia maya biasanya tidak merasa perlu mendapatkan validasi eksternal.