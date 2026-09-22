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Risma Azzah Fatin
Rabu, 23 September 2026 | 03.46 WIB

Konser Ed Sheeran Anjlok Hampir 50 Persen Setelah Kontroversi Macklemore Mengurangi Jumlah Penonton

Ed Sheeran (Roya News) - Image

Ed Sheeran (Roya News)

JawaPos.com – Harga tiket konser Ed Sheeran di Philadelphia mengalami penurunan hampir 50 persen setelah Macklemore keluar dari rangkaian tur akibat kontroversi pernyataan “Free Palestine”.

Dilansir dari laman Roya News pada Selasa (22/9), Berdasarkan data TickPick yang dikutip Forbes, tiket termurah untuk konser di Lincoln Financial Field pada 19 September turun menjadi USD 51 atau sekitar Rp846 ribu dari sebelumnya sekitar USD 100 atau Rp1,66 juta.

Harga tiket di pasar sekunder StubHub bahkan tercatat mulai dari USD 42 atau sekitar Rp697 ribu, sementara jumlah tiket yang tersedia di TickPick meningkat 54 persen antara Selasa dan Jumat.

Penurunan tersebut menunjukkan permintaan tiket konser Sheeran di Philadelphia berada di bawah rata-rata, dengan harga jual kembali dilaporkan merosot sekitar 45 persen menjadi sekitar USD 75 atau Rp1,24 juta.

Macklemore sebelumnya menjadi penampil pembuka sebelum kontroversi muncul setelah ia menyerukan “Bebaskan Palestina” dan membawakan lagu protes “Hind’s Hall” dalam penampilannya di New Jersey.

Setelah sejumlah tempat pertunjukan menolak kehadiran Macklemore, promotor menyatakan keputusan tersebut berpotensi memengaruhi sejumlah pertunjukan tersisa dalam tur Sheeran.

Sheeran kemudian menegaskan bahwa keputusan Macklemore menghentikan tur merupakan keputusan promotor dan bukan keputusannya, serta menyatakan keprihatinan terhadap penderitaan warga di kedua pihak dalam konflik Israel-Palestina.

Sejumlah penampil pendukung lainnya, termasuk Finneas dan Lukas Graham, turut mundur sebagai bentuk solidaritas terhadap Macklemore, sementara kelompok pro-Palestina merencanakan aksi di luar stadion Philadelphia.

Konser Philadelphia menjadi penampilan pertama Sheeran sejak kontroversi tersebut, dengan tur Loop tetap dijadwalkan berlanjut meskipun penurunan harga tiket menunjukkan melemahnya permintaan di pasar sekunder.

Editor: Hanny Suwindari
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