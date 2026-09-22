Banjir Informasi di Era Digital, PUNKESMAS Ingatkan Pentingnya Berpikir Kritis

JawaPos.com - Di tengah derasnya arus informasi digital, kemampuan membedakan fakta, opini, dan informasi yang belum terverifikasi menjadi semakin penting. Persoalan tersebut kini diangkat PUNKESMAS melalui single terbaru mereka, “Baca Pikir Lihat”.

Band asal Karawang itu menggunakan energi musik punk untuk menyampaikan kritik terhadap kebiasaan menerima informasi begitu saja. Bagi PUNKESMAS, membaca tidak cukup jika tidak dilanjutkan dengan berpikir dan melihat fakta yang ada.

Gagasan tersebut terangkum dalam judul lagu sekaligus refrein yang menjadi pesan utama:

“Baca! sebelum percaya / Pikir! sebelum berkata / Lihat! apa yang nyata.”

Lirik tersebut menjadi ajakan agar pendengar tidak terburu-buru mempercayai informasi maupun ikut menyebarkan sesuatu hanya karena sedang ramai diperbincangkan.

Musik yang agresif menjadi kendaraan PUNKESMAS untuk menyampaikan pesan tersebut. Gitaris Eris Ristendi bertindak sebagai pencipta lagu sekaligus perancang aransemen. Ia menggabungkan karakter distorsi dan tempo cepat khas punk dengan materi lirik yang mengedepankan kesadaran kritis.

Fondasi musik kemudian diperkuat permainan bas Anggi dan drum Apas. Sementara itu, Anzarriva dan Bayu Guntara mengisi vokal dengan karakter lugas dan penuh tekanan.

“Kami melihat banyak orang bersuara keras seolah tahu semua hal, padahal cuma ikut arus tanpa tahu asalnya. Lewat lagu ini, kami ingin menegaskan kalau perlawanan paling nyata hari ini adalah dengan berpikir kritis dan membaca data,” ucap Eris Ristendi dalam keterangan tertulis.