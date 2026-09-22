Alasan Rhoma Irama Tak Mau Pensiun dari Musik Meski Berusia 80 Tahun

JawaPos.com - Rhoma Irama menegaskan tidak akan pensiun dari dunia musik meski usianya memasuki 80 tahun. Bagi sang Raja Dangdut, berkarya bukan sekadar pekerjaan, tetapi juga bagian dari cara menjaga tubuh dan pikiran agar tetap aktif dan sehat.

Hal itu disampaikan Rhoma Irama saat menghadiri acara Milad ke-19 Fahmi Tamami di Soneta Records, Cilodong, Depok, Jawa Barat, belum lama ini.

Dalam kesempatan itu, Rhoma mendapat pertanyaan mengenai kemungkinan dirinya berhenti dari aktivitas musik seiring bertambahnya usia. Jawabannya tegas. Ia justru tidak ingin mengenal istilah pensiun dalam menjalani kehidupan sebagai seorang seniman.

"Jangan, kalau pensiun (bisa) stroke kita. Jangan pernah otak ini berhenti berpikir," ujar Rhoma Irama.

Menurut Rhoma, seseorang tetap perlu menjaga aktivitas fisik sekaligus mengasah kreativitas. Ia menilai berhenti bekerja bukan berarti harus berhenti bergerak maupun menghasilkan sesuatu.

"Jangan pernah badan ini berhenti bergerak. Harus selalu olahraga, harus selalu kreatif," lanjutnya.

Rhoma Irama kemudian membandingkan dunia seni dengan pekerjaan yang memiliki batas masa pengabdian. Menurut dia, seniman tidak mengenal masa pensiun selama masih mampu menciptakan karya.

"Makanya nggak ada istilah pensiun di dunia seni. Nggak ada istilah pensiun, kecuali ASN," kata Rhoma.