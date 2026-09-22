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Abdul Rahman
Selasa, 22 September 2026 | 17.21 WIB

Erin Doakan Andre Taulany yang Menikah Lagi dengan Amanda Rigby

Mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina alias Erin. (Instagram: erintaulany) - Image

Mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina alias Erin. (Instagram: erintaulany)

JawaPos.com - Pernikahan Andre Taulany dengan Amanda Rigby mendapat respons dari Rien Wartia Trigina alias Erin. Mantan istri Andre itu memberikan dukungan dan doa atas keputusan Andre kembali membangun rumah tangga.

Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Erin, Misyal B. Achmad. Menurutnya, Erin tidak mempermasalahkan Andre menikah lagi setelah keduanya resmi bercerai sebelumnya.

“Ibu Erin mendukung mantan suaminya menikah lagi. Dia mendoakan,” ujar Misyal B. Achmad saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan.

Erin, lanjut Misyal, memandang pernikahan Andre dengan Amanda sebagai bagian dari takdir yang sudah menjadi ketetapan Allah SWT.

“Dia bilang ini takdir Bang. Jodoh, mati, rezeki itu Allah yang ngatur,” katanya.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa Erin tidak menganggap pernikahan baru Andre sebagai sesuatu yang membuat dirinya merasa kehilangan atau merasa ditinggalkan.

Terlebih, hubungan Andre dan Erin sudah berada dalam status sebagai mantan suami-istri setelah mereka resmi bercerai pada penghujung tahun 2025.

“Bukan berarti Mas Andre menikah lagi kemudian Ibu Erin merasa ditinggalkan atau merasa gimana. Tidak ada sama sekali. Mereka kan sudah cerai ya,” tutur Misyal.

Erin Nilai Andre Taulany Sosok yang Bertanggung Jawab

Di balik keputusan Andre untuk menikah lagi, Erin masih memiliki penilaian positif terhadap mantan suaminya.

Editor: Abdul Rahman
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