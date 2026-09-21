Panggilan Anak-anak Andre Taulany terhadap Amanda Rigby

Anak-anak hadir ke pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby. (TikTok: ayii)
JawaPos.com - Pernikahan Andre Taulany dengan Amanda Rigby yang digelar pada Minggu, 20 September 2026, di bilangan Jakarta Selatan, tidak hanya menjadi momen bahagia bagi mempelai pengantin. Kehadiran tiga anak Andre Taulany turut menjadi bagian penting di momen istimewa itu.
Ketiga anak Andre yaitu Ardio Raihansyah Taulany atau Dio, Arkenzy Salmansyah Taulany atau Kenzy, dan Arlova Carissa Taulany atau Lova, kompak hadir di acara pernikahan sang ayahanda dengan Amanda Rigby.
Salah satu momen yang menarik perhatian terjadi ketika Andre memperkenalkan Amanda sebagai bagian baru dari keluarga mereka. Dalam potongan video dari acara pernikahan yang beredar, Andre meminta ketiga anaknya menyambut Amanda dengan panggilan "Mama".
"Please welcome to our family, Mama Amanda," ujar Andre Taulany.
Momen tersebut kemudian dilanjutkan dengan ketiga anak Andre menghampiri sang ayahanda dan Amanda. Mereka memberikan ucapan selamat sekaligus memeluk ayahanya dan juga Amanda.
Panggilan "Mama" yang disampaikan Andre menjadi salah satu momen yang kemudian mendapat perhatian publik setelah dokumentasi pernikahan mereka beredar di media sosial.
Kehadiran Dio, Kenzy, dan Lova sangat terasa istimewa bagi Andre. Dalam pidatonya di acara resepsi, Andre mengungkapkan kebahagiaannya karena ketiga anaknya bisa hadir di hari pernikahannya.
"Tidak ada yang bikin saya lebih bahagia malam ini karena anak-anak Papa hadir di sini," kata Andre dalam momen tersebut.
Andre juga meminta anak-anaknya mendoakan agar dirinya selalu diberikan kesehatan sehingga dapat terus membimbing mereka.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022