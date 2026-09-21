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Abdul Rahman
Selasa, 22 September 2026 | 02.54 WIB

Panggilan Anak-anak Andre Taulany terhadap Amanda Rigby

Anak-anak hadir ke pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby. (TikTok: ayii) - Image

Anak-anak hadir ke pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby. (TikTok: ayii)

JawaPos.com - Pernikahan Andre Taulany dengan Amanda Rigby yang digelar pada Minggu, 20 September 2026, di bilangan Jakarta Selatan, tidak hanya menjadi momen bahagia bagi mempelai pengantin. Kehadiran tiga anak Andre Taulany turut menjadi bagian penting di momen istimewa itu.

Ketiga anak Andre yaitu Ardio Raihansyah Taulany atau Dio, Arkenzy Salmansyah Taulany atau Kenzy, dan Arlova Carissa Taulany atau Lova, kompak hadir di acara  pernikahan sang ayahanda dengan Amanda Rigby.

Salah satu momen yang menarik perhatian terjadi ketika Andre memperkenalkan Amanda sebagai bagian baru dari keluarga mereka. Dalam potongan video dari acara pernikahan yang beredar, Andre meminta ketiga anaknya menyambut Amanda dengan panggilan "Mama".

"Please welcome to our family, Mama Amanda," ujar Andre Taulany.

Momen tersebut kemudian dilanjutkan dengan ketiga anak Andre menghampiri sang ayahanda dan Amanda. Mereka memberikan ucapan selamat sekaligus memeluk ayahanya dan juga Amanda.

Panggilan "Mama" yang disampaikan Andre menjadi salah satu momen yang kemudian mendapat perhatian publik setelah dokumentasi pernikahan mereka beredar di media sosial.

Kehadiran Dio, Kenzy, dan Lova sangat terasa istimewa bagi Andre. Dalam pidatonya di acara resepsi, Andre mengungkapkan kebahagiaannya karena ketiga anaknya bisa hadir di hari pernikahannya.

"Tidak ada yang bikin saya lebih bahagia malam ini karena anak-anak Papa hadir di sini," kata Andre dalam momen tersebut.

Andre juga meminta anak-anaknya mendoakan agar dirinya selalu diberikan kesehatan sehingga dapat terus membimbing mereka.

Editor: Abdul Rahman
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