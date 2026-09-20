Erin Taulany Bantah Berkomentar “Hamil Duluan” Terkait Pernikahan Andre Taulany-Amanda Rigby

JawaPos.com - Pernikahan Andre Taulany dengan Amanda Rigby pada Minggu (20/9) tak hanya menjadi perhatian karena berlangsung cukup cepat setelah kabarnya mencuat ke publik. Komentar yang dikaitkan dengan mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, juga ikut menjadi sorotan di media sosial.

Foto hasil tangkapan layar komentar beredar di media sosial dan memperlihatkan akun yang milik Erin menanggapi terkait pernikahan Andre dan Amanda.

Komentar tersebut muncul setelah seorang netizen mengaku terkejut karena kabar hubungan Andre dan Amanda baru ramai diberitakan, tapi keduanya sudah melangsungkan pernikahan.

“Wow kaget cepat banget ya. Baru baru ini beritanya, sekarang sudah nikah aja,” tulis salah satu netizen diunggah akun gosip Lambe Turah di Instagram.

Akun Erin kemudian turut berkomentar menyinggung soal dugaan hamil duluan sebelum pernikahan dilangsungkan pada hari ini di bilangan Jakarta Selatan.

“Hamil duluan kali jadi buru-buru,” tulis akun Erin..

Komentar itu kemudian ramai diperbincangkan dan memancing beragam respons warganet. Erin buru-buru membantah dirinya sebagai orang yang menulis komentar tersebut.

Melalui komentarnya di media sosial, Erin mengaku akun miliknya diretas atau diakses pihak lain. Ia bahkan meminta publik tidak mempercayai komentar yang beredar.