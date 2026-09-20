Andre Taulany Resmi Nikahi Amanda Rigby, Berdoa dengan Ayat Alquran untuk Rumah Tangganya

Andre Taulany dan Amanda Rigby Resmi telah sah menjadi suami istri. (Instagram: andreastaulany)
JawaPos.com - Andre Taulany akhirnya resmi membuka lembaran baru dalam kehidupan pribadinya. Komedian sekaligus presenter itu resmi menikahi Amanda Rigby pada hari ini, Minggu, 20 September 2026, di salah satu tempat di bilangan Jakarta Selatan.
Kabar bahagia itu disampaikan langsung oleh Andre melalui pernyataan tertulis di akun Instagram pribadinya. Dalam pernyataannya, Andre mengungkapkan rasa syukur setelah akad nikah berhasil terlaksana dengan baik.
Andre menyebut pernikahannya dengan Amanda Rigby merupakan bagian dari ketetapan Allah SWT. Ia juga menegaskan bahwa prosesi tersebut dilakukan sebagai bentuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW.
"Dengan izin Allah SWT dan menunaikan sunnah Rasulullah SAW, alhamdulillah pada hari ini, Minggu, 20 September 2026, kami telah melaksanakan akad nikah dan mengikat janji suci dengan restu dari kedua orang tua, anak anak dan keluarga, serta orang-orang tercinta," tulis Andre.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengumuman resmi mengenai pernikahan Andre dan Amanda setelah sebelumnya kabar mengenai rencana pernikahan mereka menjadi perhatian publik dan tanggalnya sempat dirahasiakan.
Andre kemudian menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan doa dan dukungan untuk dirinya bersama Amanda. Andre yang terpaut usia cukup jauh meyakini jodoh merupakan ketetapan Tuhan.
"Terima kasih atas doa-doa baiknya kepada kami. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang berlimpah. Amin allahumma amin," lanjutnya.
Pernikahan Andre Taulany dengan Amanda Rigby juga menjadi sorotan karena keduanya memiliki perbedaan usia sekitar 18 tahun.
Andre lahir pada 17 September 1974, sedangkan Amanda Rigby lahir pada 6 Januari 1992. Dengan demikian, pada September 2026, Andre berusia 52 tahun, sementara Amanda berusia 34 tahun.
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