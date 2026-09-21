Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Selasa, 22 September 2026 | 03.48 WIB

Erin Serahkan Rekaman CCTV untuk Bantah Lakukan Penganiayaan Terhadap ART Herawati

Rien Wartia Trigina alias Erin, mantan istri Andre Taulany. (Abdul Rahman/JawaPos.com) - Image

Rien Wartia Trigina alias Erin, mantan istri Andre Taulany. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kasus dugaan penganiayaan terhadap mantan asisten rumah tangga (ART) bernama Herawati yang menyeret nama Rien Wartia Trigina alias Erin Taulany kini memasuki tahapan penyidikan.

Dalam perkembangan terbaru, pihak Erin menyerahkan bukti berupa rekaman kamera CCTV kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Rekaman tersebut diberikan untuk membantah tuduhan Erin melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Herawati.

"Kemarin kami mendampingi Ibu Erin mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk agenda pemeriksaan. Beliau sudah diambil keterangannya dan kami memberikan barang bukti," kata Misyal B. Achmad selalu kuasa hukum Erin saat ditemui di bilangan Antasari, Jakarta Selatan, Senin (21/9).

Rekaman kamera CCTV tersebut disimpan di dalam hard disk pada saat diserahkan kepada penyidik.  Menurut dia, rekaman tersebut kini dalam tahapan pemeriksaan laboratorium forensik.

"Saat ini sedang dilakukan uji laboratorium oleh Polres Jakarta Selatan untuk dilihat kebenaran data tersebut," lanjutnya.

Pihak Erin Berharap Rekaman CCTV Jawab Tuduhan Herawati

Misyal menyebut, rekaman CCTV diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas dan terang mengenai kejadian yang menjadi dasar laporan Herawati, termasuk tuduhan intimidasi dan penganiayaan.

Rekaman tersebut dapat memperlihatkan secara langsung rangkaian peristiwa yang terjadi di lokasi pada saat peristiwa itu terjadi.

"Tuduhan soal ada intimidasi, penganiayaan dan sebagainya, itu bisa dilihat secara langsung dalam rekaman kamera CCTV," katanya.

Pemeriksaan terhadap video rekaman CCTV disebut membutuhkan waktu. Pihak Erin menunggu hasil pemeriksaan sebelum penyidik menentukan langkah selanjutnya dalam perkara tersebut.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Erin Taulany Bantah Berkomentar “Hamil Duluan” Terkait Pernikahan Andre Taulany-Amanda Rigby - Image
Entertainment

Erin Taulany Bantah Berkomentar “Hamil Duluan” Terkait Pernikahan Andre Taulany-Amanda Rigby

Senin, 21 September 2026 | 04.14 WIB

Kasus Penganiayaan Naik ke Tahap Penyidikan, ART Hera Buka Peluang Berdamai dengan Erin - Image
Entertainment

Kasus Penganiayaan Naik ke Tahap Penyidikan, ART Hera Buka Peluang Berdamai dengan Erin

Rabu, 1 Juli 2026 | 04.33 WIB

Laporan ART Hera Naik ke Tahap Penyidikan, Erin Mantan Istri Andre Taulany Bakal Jadi Tersangka? - Image
Entertainment

Laporan ART Hera Naik ke Tahap Penyidikan, Erin Mantan Istri Andre Taulany Bakal Jadi Tersangka?

Rabu, 1 Juli 2026 | 03.31 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

6

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

7

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

10

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore