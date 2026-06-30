Kasus Penganiayaan Naik ke Tahap Penyidikan, ART Hera Buka Peluang Berdamai dengan Erin

Hera, ART Erin mantan istri Andre Taulany. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan ART Hera terhadap mantan majikannya, Rien Wartia Trigina atau Erin yang merupakan mantan istri artis Andre Taulany, kini memasuki tahap penyidikan.
Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mulai mendalami perkara tersebut, sehingga Erin selaku pihak terlapor sangat potensial ditetapkan sebagai tersangka.
Kuasa hukum ART Hera, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa kliennya masih membuka ruang penyelesaian melalui mekanisme restorative justice (RJ).
“Selalu ada peluang RJ. Tapi kalau misalnya nggak RJ juga tidak apa-apa, perkara akan terus jalan. Hera dari awal punya komitmen. Apa yang dia sampaikan itu yang menjadi pegangan,” ujar Deolipa Yumara.
Menurut Deolipa, ART Hera siap dengan konsekuensi apa pun, termasuk apabila kasus ini diproses hingga kasusnya sampai ke pengadilan.
“Kami siap jika perkara ini sampai ke persidangan. Kalau cuma maaf-memaafkan, tanpa diminta Erin, Hera juga sudah memaafkan, tapi untuk perkara akan tetap jalan,” kata Deolipa Yumara.
Dia juga menjelaskan bahwa jalur damai melalui restorative justice tetap memungkinkan untuk dilakukan selama sejumlah persyaratan yang diminta Hera dapat dipenuhi oleh Erin.
“Syarat damai sebenarnya sederhana ya. Saling memaafkan itu syarat pertama damai. Ada masalah teknis kayak handphone yang disita harus dikembalikan, gaji yang belum dibayar,” ungkap Deolipa Yumara.
Selain itu, ada syarat lainnya yang juga harus dipenuhi Erin apabila mau menyelesaikan permasalahan lewat jalur perdamaian.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026