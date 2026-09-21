Strategi Berbeda Hearts2Hearts dan LIGHTSUM yang Sama-sama Masuk Pasar Jepang di 2026

JawaPos.com - Pasar Jepang menjadi tujuan baru bagi dua grup K-pop, Hearts2Hearts dan LIGHTSUM, pada tahun 2026 ini. Meski sama-sama membawa nama Korea ke industri musik Jepang, keduanya memilih pendekatan yang cukup berbeda untuk memperkenalkan diri kepada penggemar di Negeri Sakura.

Hearts2Hearts lebih dulu memperkenalkan identitas Jepangnya melalui musik dan konsep visual. Sementara itu, LIGHTSUM menjadikan proses perubahan mereka sebagai bagian dari cerita yang ditampilkan kepada publik melalui sebuah program dokumenter.

Hearts2Hearts resmi memasuki pasar Jepang lewat single debut bertajuk "ICONIC HEART" yang dirilis pada 12 Agustus 2026. Single tersebut berisi tiga lagu, yakni "ICONIC HEART", "Lemon Tang (Japanese Ver.)", dan "RUDE! (Japanese Ver.)".

Strategi Hearts2Hearts terlihat dari bagaimana mereka membangun dunia visual untuk "ICONIC HEART". Video musiknya membawa nuansa fantasi dengan elemen yang dekat dengan budaya pop Jepang, termasuk gambaran sekolah, seragam, serta karakter gadis penyihir.

Pendekatan tersebut membuat debut Jepang Hearts2Hearts tidak sekadar menerjemahkan lagu Korea ke bahasa Jepang. Mereka juga menghadirkan kemasan visual yang mencoba menemukan titik temu antara identitas grup dan referensi budaya yang sudah akrab bagi penonton Jepang.

Secara musikal, "ICONIC HEART" juga membawa karakter pop modern dengan dominasi synth dan sentuhan ritme Jersey club. Sementara dua lagu lain dalam single tersebut merupakan versi Jepang dari materi yang telah dikenal penggemar mereka.

Debut tersebut mendapat respons awal yang cukup terlihat di pasar musik Jepang. Berdasarkan data Oricon, "ICONIC HEART" mencapai posisi tertinggi nomor dua dalam tangga lagu single dan tercatat berada di chart selama empat pekan.

Tak berhenti pada perilisan musik, Hearts2Hearts juga menggelar aktivitas promosi secara langsung. Pada hari debutnya, mereka mengadakan acara perilisan di DiverCity Tokyo Plaza, yang memperlihatkan upaya grup membangun interaksi langsung dengan penggemar Jepang.