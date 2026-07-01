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Leni Setya Wati
Kamis, 2 Juli 2026 | 04.20 WIB

Hearts2Hearts Didapuk Jadi Duta Pencegahan Narkoba Remaja Oleh Kejaksaan Agung Korea

Ilustrasi photo dari x @kchartsmaster - Image

Ilustrasi photo dari x @kchartsmaster

JawaPos.com - Hearts2Hearts terus bersinar. Tak hanya mencuri perhatian lewat musik dan penampilan mereka di atas panggung, girl group rookie besutan SM Entertainment ini kini dipercaya mengemban peran penting sebagai Duta Promosi Pencegahan Narkoba bagi Remaja di Korea Selatan.

Pada 1 Juli, Hearts2Hearts resmi menerima surat penunjukan dari Kejaksaan Agung Korea Selatan dalam sebuah seremoni yang digelar di Gedung Kejaksaan Agung, Seocho-gu, Seoul.

Acara tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas Jaksa Agung, Gu Ja-hyeon, yang menyerahkan mandat kepada para anggota untuk menjadi wajah kampanye nasional melawan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Penunjukan ini menjadi momen bersejarah karena merupakan kali pertama Kejaksaan Agung Korea Selatan menggandeng idol K-pop sebagai duta resmi dalam kampanye pencegahan narkoba yang berfokus pada generasi muda.

Mengusung slogan "Hearts On", Hearts2Hearts akan mengajak para remaja untuk menyalakan harapan, berani mengejar impian, dan memilih masa depan yang lebih cerah dengan menjauhi narkoba.

Melalui pengaruh positif yang mereka miliki, grup ini diharapkan mampu menyampaikan pesan tersebut kepada jutaan penggemar, baik di Korea Selatan maupun di berbagai belahan dunia.

Kehadiran Hearts2Hearts dalam kampanye ini juga menjadi langkah strategis untuk menghadirkan pendekatan yang lebih dekat dengan generasi muda.

Dengan popularitas yang terus meningkat, pesan mengenai pentingnya hidup sehat dan bebas narkoba diharapkan dapat diterima dengan lebih luas dan efektif.

Tak berhenti di situ, kolaborasi antara Hearts2Hearts dan Kejaksaan Agung Korea Selatan juga akan diperkenalkan dalam Konferensi Internasional Kerja Sama Pemberantasan Narkoba (ADLOMICO) ke-33 yang akan berlangsung di Seoul pada 1–2 September mendatang.

Forum internasional tersebut akan menjadi panggung untuk memperkenalkan kampanye ini kepada berbagai negara sekaligus memperkuat kerja sama global dalam upaya pencegahan narkoba.

Editor: Hanny Suwindari
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