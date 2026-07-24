Strategi Baru Kia Indonesia, Gandeng K-Pop Hearts2Hearts untuk Dekati Generasi Muda

JawaPos.com - Kia Sales Indonesia resmi menunjuk girl group K-pop Hearts2Hearts sebagai Brand Ambassador untuk pasar Indonesia. Kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi Kia dalam memperkuat kedekatan dengan generasi muda melalui perpaduan budaya populer, kreativitas, dan inovasi di bidang mobilitas.

Langkah tersebut menegaskan transformasi Kia yang tidak hanya dikenal sebagai produsen otomotif, tetapi juga sebagai merek mobilitas yang ingin menghadirkan pengalaman lebih dekat dengan gaya hidup masyarakat, khususnya generasi muda.

President Director Kia Sales Indonesia, Jong Sung Park, mengatakan kolaborasi dengan Hearts2Hearts sejalan dengan visi perusahaan untuk membangun hubungan yang lebih relevan dengan konsumen.

"Kia percaya sebuah merek yang kuat tidak hanya dibangun melalui produk yang unggul, tetapi juga dari kemampuannya tetap relevan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hearts2Hearts membawa energi, aspirasi, dan perspektif yang dekat dengan generasi saat ini. Kami ingin memperkenalkan Kia dengan cara yang lebih segar, lebih dekat, dan lebih bermakna bagi konsumen di Indonesia," ujar Jong Sung Park.

Hearts2Hearts sendiri merupakan girl group K-pop yang debut pada Februari 2025 dan dalam waktu singkat berhasil menarik perhatian penggemar di berbagai negara.

Popularitas grup ini dinilai sejalan dengan target Kia untuk menjangkau konsumen muda yang mengedepankan kreativitas, kebebasan berekspresi, dan semangat membangun koneksi yang lebih bermakna.

Sebagai Brand Ambassador, Hearts2Hearts akan terlibat dalam berbagai kampanye digital, aktivitas pemasaran, hingga kolaborasi budaya yang digelar Kia di Indonesia.

Melalui kerja sama ini, Kia berharap dapat membangun hubungan emosional yang lebih kuat dengan konsumen sekaligus memperluas jangkauan merek di kalangan generasi muda.

Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang Kia dalam memperkuat eksistensinya di Indonesia, salah satu pasar otomotif terbesar dan paling dinamis di Asia Tenggara.