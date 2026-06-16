Pakai Gaun Rancangan Desainer Hian Tjen, Resepsi Pernikahan Aktris Jennifer Coppen Tuai Perhatian

Jennifer Coppen. Sumber Foto: Instagram @hiantjen
JawaPos.com - Digelar dengan mewah, resepsi pernikahan aktris Jennifer Coppen dan Justin Hubner menjadi perhatian, tak terkecuali gaun yang dipakainya.
Mengenakan rancangan desainer ternama Hian Tjen, Jennifer nampak anggun nan mempesona di momen indah tersebut.
Hian Tjen sendiri memposting Jennifer dengan mengenakan gaun tersebut baru-baru ini di media sosial Instagram-nya @hiantjen
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Sambil memegang kerudung tulle , visual sang aktris terpancar dengan sempurna, yang juga dilengkapi riasan wajah bold.
Gaun modern yang menggabungkan garis leher membuat potongan terlihat ramping dan struktur tegas untuk memperpanjang siluet tubuh.
Konsep pernikahan mewah terancang dengan sempurna, dimana gaun tersebut juga menggambarkan momen tersebut.
Jennifer juga mengenakan kerudung berbahan tulle dengan panjang sekitar empat meter, memperindah penampilannya.
Beberapa komentar pujian pun berdatangan, “Merinding cakep banget,” kata akun @intanita15, “Sukaaa banget,” tulis @fujiasr
“Dia pinter banget membawa gaunnya atau hasil makeup agar lebih hidup, keren kamu Jen, teruslah berkarya,” kata @isnawati3549
“Suka banget keseluruhan look nya,” kata @brokenstone.0, “That drop waist bodice and the neckline, perfect,” tulis @joviadhiguna
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