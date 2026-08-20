Agensi Ha Young Bagikan Kabar Terbaru Mengenai Drakor Mendatangnya 'The Long Shot Trial'

Agensi bagikan kabar tentang drama terbaru Ha Young / Foto : Instagram Ha Young @havv_y JawaPos.com - Agensi aktris Ha Young telah merilis pernyataan baru mengenai status proyek dramanya.

Pada tanggal 20 Agustus, sebuah media melaporkan bahwa Ha Young telah kembali menjalani syuting untuk drakor (drama Korea) 'The Long Shot Trial', yang akan tayang di SBS.

Sebelumnya, Ha Young dikabarkan sempat menangis di lokasi syuting pada tanggal 13 Agustus, dan melanjutkan kembali pekerjaannya setelah beristirahat selama beberapa jam.

Hal tersebut menyusul kontroversi terkait dugaan, aktivitas pro-Jepang yang dilakukan oleh kakek buyutnya.

Setelah kejadian tersebut, ia dilaporkan mengambil jeda selama satu minggu atas pertimbangan tim produksi dan kembali syuting pada hari ini.

Menanggapi laporan tersebut, BISTUS Entertainment selaku agensi Ha Young angkat suara.

"Ha Young tetap melanjutkan syuting yang telah dijadwalkan sebelumnya. Kami memohon pengertian Anda, bahwa sulit untuk memberikan rincian spesifik mengenai jadwal atau perkembangannya secara terpisah."

Dikutip dari Soompi, drakor tersebut dijadwalkan tayang perdana pada tahun 2027 yang dibintangi Lee Je Hoon dan Ha Young.

'The Long Shot Trial' merupakan drama komedi hukum yang ringan, dengan mengikuti kiprah sekelompok anggota firma hukum yang unik dan beragam.

Kelompok tersebut dipimpin oleh Kwon Baek (Lee Je Hoon), yaitu seorang mantan pengacara yang kini bekerja sebagai manajer kantor hukum.

Bersama-sama, mereka menemukan cara-cara tidak lazim, untuk mengubah kasus yang tampak mustahil dimenangkan menjadi sebuah kemenangan.

Proses syuting drama ini kabarnya telah rampung sekitar 90 persen. Di sisi lain, muncul kekhawatiran lebih lanjut, karena drama ini diadaptasi dari drama Jepang yang populer dan dijadwalkan tayang pada bulan Februari, menjelang peringatan Hari Pergerakan Kemerdekaan Korea Selatan pada tanggal 1 Maret.

Di tengah kontroversi tersebut, agensi Ha Young sebelumnya telah merilis pernyataan, sementara sang aktris juga menyampaikan permintaan maaf melalui tulisan tangan.