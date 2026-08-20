Chaeyoung dan Zion.T Masih Bersama, Agensi Ancam Tindak Tegas Penyebar Rumor

Chaeyoung dan Zion.T (Dispatch)
JawaPos.com – Rumor kandasnya hubungan Chaeyoung TWICE dan Zion.T akhirnya mendapat bantahan langsung.
Dikutip dari dispatch, kedua pihak menyatakan bahwa kabar mengenai perpisahan mereka sama sekali tidak benar.
Setelah melakukan konfirmasi kepada kedua artis, pihak terkait menegaskan bahwa Chaeyoung dan Zion.T masih menjalani hubungan romantis dalam keadaan baik.
Pernyataan tersebut muncul setelah sebuah media melaporkan dugaan bahwa hubungan keduanya mulai merenggang akibat kesibukan masing-masing.
Laporan itu menyebut jarak yang semakin terasa membuat hubungan mereka berakhir secara alami.
Namun, seperti dikutip dari pernyataan resmi kedua pihak, rumor putus tersebut dinyatakan tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kondisi hubungan Chaeyoung dan Zion.T saat ini.
Tak berhenti pada bantahan, pihak Chaeyoung dan Zion.T juga menyatakan akan mengambil tindakan tegas terhadap penyebaran informasi palsu.
Mereka mengatakan akan terus memantau pemberitaan spekulatif, informasi yang belum terverifikasi, serta unggahan bernada jahat yang berpotensi merusak reputasi kedua artis.
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Jawa Pos
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