Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Minggu, 20 September 2026 | 23.15 WIB

Andre Taulany Resmi Nikahi Amanda Rigby dengan Maskawin Rp 20.092.026

Andre Taulany dan Amanda Rigby resmi menikah. (TikTok: frappucindo) - Image

Andre Taulany dan Amanda Rigby resmi menikah. (TikTok: frappucindo)

JawaPos.com - Andre Taulany dan Amanda Rigby akhirnya resmi menjadi pasangan suami istri. Keduanya melangsungkan akad nikah pada hari ini, Minggu (20/9) dalam prosesi akad nikah yang digelar secara intim. 

Video pernikahan Andre-Amanda menjadi perhatian setelah sejumlah video pernikahan mereka beredar di media sosial.

Dalam prosesi akad nikah tersebut, diketahui Andre Taulany memberikan maskawin berupa uang tunai senilai Rp 20.092.026. Nominal tersebut bukan angka yang dipilih secara acak karena merujuk langsung pada tanggal pernikahan mereka, yakni 20 September 2026.

"Saya terima nikah dan kawinnya Amanda Lintang Larasati Rigby binti Jocelyn Ashton Rigby dengan maskawin tersebut dibayar tunai," ujar Andre Taulany dalam prosesi akad nikah.

Dalam prosesi ijab kabul, Andre menyebut nama lengkap Amanda Lintang Larasati Rigby dan menyatakan menerima pernikahan tersebut dengan maskawin yang dibayarkan secara tunai.

Selain uang tunai, Andre juga menyerahkan seperangkat alat salat sebagai bagian dari maskawin pernikahan.

Prosesi akad berlangsung dengan nuansa adat Jawa. Andre tampil mengenakan beskap putih yang dipadukan dengan kain batik dan blangkon. Penampilannya semakin lengkap dengan untaian bunga melati yang menjadi bagian dari busana pengantin.

Amanda Rigby juga tampil dalam balutan busana pengantin tradisional. Ia mengenakan kebaya putih, kain batik, serta tata rambut dengan sanggul dan paes khas pengantin Jawa. Cunduk mentul dan ronce melati turut melengkapi penampilannya.

Usai akad dinyatakan sah, Amanda terlihat memasuki pelaminan dan menyalami Andre. Momen tersebut kemudian ikut menjadi perhatian publik setelah potongan video prosesi pernikahan beredar luas di media sosial.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Andre Taulany Ungkap Alasan Belum Bisa Umumkan Tanggal Pernikahan dengan Amanda Rigby - Image
Entertainment

Andre Taulany Ungkap Alasan Belum Bisa Umumkan Tanggal Pernikahan dengan Amanda Rigby

Jumat, 18 September 2026 | 17.47 WIB

Kriteria Pria Idaman Amanda Rigby Jadi Sorotan Usai Muncul Kabar Segera Dinikahi Andre Taulany - Image
Entertainment

Kriteria Pria Idaman Amanda Rigby Jadi Sorotan Usai Muncul Kabar Segera Dinikahi Andre Taulany

Kamis, 17 September 2026 | 23.32 WIB

Profil Andre Taulany, Artis yang Dikabarkan Akan Menikahi Amanda Rigby - Image
Entertainment

Profil Andre Taulany, Artis yang Dikabarkan Akan Menikahi Amanda Rigby

Selasa, 15 September 2026 | 13.48 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang

3

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

6

Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang

7

Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium

8

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi

10

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore