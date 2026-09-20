Andre Taulany Resmi Nikahi Amanda Rigby dengan Maskawin Rp 20.092.026

Andre Taulany dan Amanda Rigby resmi menikah. (TikTok: frappucindo)
JawaPos.com - Andre Taulany dan Amanda Rigby akhirnya resmi menjadi pasangan suami istri. Keduanya melangsungkan akad nikah pada hari ini, Minggu (20/9) dalam prosesi akad nikah yang digelar secara intim.
Video pernikahan Andre-Amanda menjadi perhatian setelah sejumlah video pernikahan mereka beredar di media sosial.
Dalam prosesi akad nikah tersebut, diketahui Andre Taulany memberikan maskawin berupa uang tunai senilai Rp 20.092.026. Nominal tersebut bukan angka yang dipilih secara acak karena merujuk langsung pada tanggal pernikahan mereka, yakni 20 September 2026.
"Saya terima nikah dan kawinnya Amanda Lintang Larasati Rigby binti Jocelyn Ashton Rigby dengan maskawin tersebut dibayar tunai," ujar Andre Taulany dalam prosesi akad nikah.
Dalam prosesi ijab kabul, Andre menyebut nama lengkap Amanda Lintang Larasati Rigby dan menyatakan menerima pernikahan tersebut dengan maskawin yang dibayarkan secara tunai.
Selain uang tunai, Andre juga menyerahkan seperangkat alat salat sebagai bagian dari maskawin pernikahan.
Prosesi akad berlangsung dengan nuansa adat Jawa. Andre tampil mengenakan beskap putih yang dipadukan dengan kain batik dan blangkon. Penampilannya semakin lengkap dengan untaian bunga melati yang menjadi bagian dari busana pengantin.
Amanda Rigby juga tampil dalam balutan busana pengantin tradisional. Ia mengenakan kebaya putih, kain batik, serta tata rambut dengan sanggul dan paes khas pengantin Jawa. Cunduk mentul dan ronce melati turut melengkapi penampilannya.
Usai akad dinyatakan sah, Amanda terlihat memasuki pelaminan dan menyalami Andre. Momen tersebut kemudian ikut menjadi perhatian publik setelah potongan video prosesi pernikahan beredar luas di media sosial.
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