18 Tahun Berkarier, IU Kembali Berbagi Lewat Donasi Atas Nama IUaena

JawaPos.com – IU tunjukkan kepeduliannya di momen spesial. Menurut laporan Dispatch, IU menandai 18 tahun debutnya dengan aksi berbagi melalui donasi kepada sejumlah lembaga sosial.

EDAM Entertainment pada 18 September mengumumkan bahwa IU menyumbangkan masing-masing 50 juta won kepada Korea Social Welfare Association, Seoul Rehabilitation Hospital, Heart Heart Foundation, dan Habitat for Humanity Korea, sehingga total donasi mencapai 200 juta won.

Berdasarkan keterangan agensinya, dana tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan sosial.

Bantuan diberikan untuk mendukung kaum muda yang tengah mempersiapkan kehidupan mandiri serta membantu proses rehabilitasi anak-anak dan remaja dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Donasi tersebut juga akan mendukung kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesehatan mental perempuan muda yang sedang mempersiapkan diri untuk hidup mandiri.

EDAM Entertainment menjelaskan bahwa sebagian donasi juga akan dimanfaatkan untuk memperbaiki lingkungan tempat tinggal para penerima penghargaan jasa nasional Korea.

Langkah ini menjadi bagian dari kepedulian IU terhadap berbagai kelompok yang membutuhkan dukungan, sekaligus memberikan makna berbeda dalam perayaan perjalanan kariernya yang telah berlangsung selama 18 tahun.

Aksi sosial tersebut bukan hal baru bagi IU. Ia secara konsisten melakukan donasi pada berbagai momen penting, termasuk hari jadi debut, ulang tahun, dan Hari Anak.

Kali ini, donasi diberikan menggunakan nama “IUaena”, perpaduan antara nama IU dan Uaena, sebutan bagi para penggemarnya. Sepanjang tahun ini, total donasi IU telah mencapai 600 juta won.