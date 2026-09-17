IU Unggah Foto Bersama Aktor Chili Jorge López Usai Hubungannya dengan Lee Jong Suk Berakhir

JawaPos.com – IU membagikan sejumlah foto terbaru bersama aktor asal Chili, Jorge López, melalui akun media sosialnya pada 16 September sebagai bagian dari promosi singel terbarunya, “Unknown Planet”.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Kamis (17/9), Dalam foto tersebut, IU terlihat mengenakan gaun bermotif bunga dan berpose di sebuah kamar dengan suasana yang sentimental, sementara beberapa gambar lainnya memperlihatkan dirinya duduk berdampingan dengan Jorge López.

IU juga menunjukkan buku sketsa bertuliskan “halo” atau “selamat tinggal” dalam bahasa Korea sehingga menambah kesan emosional pada unggahan tersebut.

Unggahan IU mendapat perhatian dari penggemar yang memuji penampilannya sekaligus menilai suasana foto sesuai dengan nuansa musik terbarunya. IU merilis singel digital “Unknown Planet” pada 10 September yang berisi lagu utama “Unknown Planet” dan “Dear My Crazy Soulmate”.

Setelah dirilis, “Unknown Planet” dilaporkan menempati peringkat pertama di sejumlah tangga lagu domestik, termasuk Melon HOT100, Genie TOP200, dan tangga lagu waktu nyata Bugs.

Unggahan tersebut muncul setelah IU dan aktor Lee Jong Suk mengakhiri hubungan mereka yang telah dikonfirmasi secara terbuka sejak 2022.

IU pertama kali mengenal Lee Jong Suk ketika keduanya menjadi pembawa acara program Inkigayo SBS pada 2012, sebelum kemudian menjalin hubungan selama sekitar empat tahun.