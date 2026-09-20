Chungha Dilarikan ke IGD karena Kondisi Kesehatan, Penampilan Festival Dibatalkan

JawaPos.com – Kabar kurang menyenangkan datang dari Chungha. Menurut laporan Zapzee, Chungha dilarikan ke ruang gawat darurat pada Jumat pagi karena mengalami masalah kesehatan.

Kondisi tersebut membuatnya terpaksa membatalkan penampilan yang telah dijadwalkan dalam festival universitas di Seoul.

Agensi MORE VISION mengonfirmasi kabar tersebut melalui pernyataan di media sosial. Pihak agensi menyampaikan bahwa Chungha dibawa ke ruang gawat darurat pada pagi hari dan saat ini tengah menjalani perawatan.

Namun, hingga laporan tersebut diterbitkan, agensi belum mengungkap diagnosis atau kondisi medis spesifik yang dialami sang penyanyi.

Akibat kondisi tersebut, Chungha tidak dapat menghadiri festival “Gwiryeongje Deja Vu” yang digelar di Kampus Seoul Universitas Kyonggi pada 18 September.

MORE VISION juga menyampaikan permintaan maaf kepada pihak universitas dan para mahasiswa yang sebelumnya telah menantikan penampilan Chungha di acara tersebut.

Pihak Student Council Universitas Kyonggi turut mengonfirmasi bahwa Chungha masih mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Berdasarkan laporan Zapzee, panitia festival kemudian berupaya mencari artis pengganti agar rangkaian acara tetap dapat berlangsung sesuai jadwal.

Kabar ini muncul hanya beberapa hari setelah Chungha dan MORE VISION mengumumkan berakhirnya kerja sama mereka.