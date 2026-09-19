Aries Garasi Meninggal Dunia, Aiu Ratna Berduka

JawaPos.com - Kabar duka datang dari dunia musik Indonesia. Aries Budiman atau Aries Garasi meninggal dunia. Kabar duka tersebut disampaikan vokalis Garasi, Aiu Ratna, melalui unggahannya di Instagram Story.

Dalam unggahan tersebut, Aiu Ratna menyampaikan doa untuk almarhum. Aries merupakan drummer yang menjadi bagian dari penting dalam perjalanan grup musik Garasi.

"Innalillahi wa innailaihi rojiun. Rest in peace @aries_garasi," tulis Aiu Ratna.

Ungkapan duka juga disampaikan gitaris Garasi, Fedi Nuril. Ia turut membagikan kabar duka atas kepergian Aries melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

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"Innalillahi wainna ilaihi raji'un @aries_garasi. Belum tahu mau nulis apa," kata Fedi Nuril.

Kepergian Aries menjadi kehilangan bagi Garasi mengingat posisinya sebagai salah satu personel awal dari grup tersebut.

Informasi mengenai pemakaman dibagikan melalui akun Instagram pribadi dari almarhum. Jenazahnya dimakamkan di TPU Depok, Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak, pada pagi ini, Sabtu, 19 September 2026, sekitar pukul 07.00 WIB.

Kepergian Aries menambah daftar musisi Indonesia yang meninggalkan kenangan melalui karya dan perjalanan panjangnya di dunia musik. Bagi Garasi, sosok Aries merupakan bagian dari sejarah awal terbentuknya grup tersebut dan perjalanan mereka dikenal publik melalui film Garasi pada 2006.