Profil Aries Garasi, Drummer yang Meninggal dan Jadi Bagian Penting Sejarah Band Garasi

JawaPos.com - Aries Budiman atau Aries Garasi meninggal dunia pada Jumat, 18 September 2026. Dia mengembuskan napas terakhir di usia 44 tahun.

Kabar meninggalnya Aries disampaikan oleh vokalis Garasi, Aiu Ratna, melalui unggahan Instagram Story. Ia mengunggah pesan belasungkawa sekaligus menyampaikan doa untuk sang drummer.

Jenazah Aries Garasi kemudian dimakamkan pada Sabtu pagi sekitar pukul 07.00 WIB di TPU Depok, Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak.

Kepergiannya meninggalkan duka bagi keluarga, rekan sesama musisi, serta mereka yang mengikuti perjalanan Garasi sejak kemunculannya melalui film pada 2006 silam.

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Siapa Aries Garasi? Aries Budiman atau Aries Garasi lahir di Sukabumi pada 31 Maret 1982. Aries merupakan musisi asal Sukabumi yang dikenal luas sebagai drummer sekaligus salah satu personel awal grup musik Garasi.

Sebelum namanya dikenal secara nasional, Aries sudah aktif mengikuti berbagai kompetisi musik. Ia bahkan dikenal sebagai drummer yang kerap mengikuti festival dan pernah meraih predikat sebagai drummer terbaik dalam sejumlah kompetisi tingkat daerah hingga nasional.

Perjalanan Aries bersama Garasi bermula dari proyek film. Pada pertengahan 2000-an, Mira Lesmana dan tim menyiapkan film berjudul Garasi, yang mengisahkan perjalanan tiga anak muda dalam membentuk sebuah band.

Aries mengikuti proses casting untuk film tersebut. Bersama Fedi Nuril dan Ayu Ratna atau Aiu Ratna, ia kemudian terpilih menjadi pemeran utama sekaligus membentuk formasi awal band Garasi.