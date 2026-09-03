Di Tengah Gempuran Horor dan Drama, Bapakmu Kiper Satu-satunya Film Komedi yang Tayang Hari Ini

JawaPos.com - Film Bapakmu Kiper resmi tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia mulai hari ini, Kamis (3/9). Kehadirannya membawa warna berbeda di tengah persaingan film layar lebar pekan ini yang didominasi tontonan horor, thriller, dan drama.

Film produksi Entelekey Sinema Indonesia (ESI) tersebut menjadi salah satu pilihan bagi penonton yang ingin menikmati cerita lebih ringan tanpa meninggalkan unsur emosional. Mengusung genre drama komedi, Bapakmu Kiper memadukan humor, kisah keluarga, dan sepak bola tarkam sebagai latar utama cerita.

Di saat sejumlah film baru menawarkan suasana mencekam, misteri, hingga konflik romantis, Bapakmu Kiper justru mengambil jalur berbeda. Film ini mengangkat hubungan ayah dan anak yang renggang dan kemudian dipertemukan kembali melalui sebuah pertandingan sepak bola antarkampung.

Sutradara Ody Harahap melihat situasi tersebut sebagai sebuah kebetulan yang justru bisa memberikan alternatif bagi penonton bioskop. Menurutnya, kehadiran film komedi di tengah dominasi film horor dan misteri dapat menjadi kesempatan bagi penonton untuk mendapatkan pengalaman menonton yang berbeda.

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“Kebetulan aja sih, tapi ya syukur juga. Minggu ini penonton banyak disodorin hantu sama misteri pembunuhan, giliran capek mikir atau takut, ada Bapakmu Kiper buat ketawa dan mewek yang beda,” ujar Ody.

Pilihan genre tersebut sekaligus menjadi kekuatan Bapakmu Kiper. Film ini tidak hanya mengandalkan komedi sebagai sumber hiburan, tetapi juga membawa tema keluarga yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Garnet Geraldine Tanja, Direktur Utama ESI sekaligus produser Bapakmu Kiper, menilai perbedaan karakter film tersebut dapat membuka ruang bagi penonton yang mencari tontonan keluarga di bioskop.

“Kami nggak menghindar dari persaingan, justru senang bisa jadi pilihan yang beda buat penonton pada minggu ini. Nggak semua orang lagi pengin nonton horor atau misteri, kadang orang cuma butuh nonton yang bikin senyum sambil mikir soal keluarga sendiri,” kata Garnet.