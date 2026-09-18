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Abdul Rahman
Sabtu, 19 September 2026 | 03.04 WIB

Alasan DJ Dinar Candy Sembunyi di Kolong Meja Saat Kelab Malam Dirazia

Dinar Candy. (jawapos.com/abdul rahman) - Image

Dinar Candy. (jawapos.com/abdul rahman)

JawaPos.com - Sebuah video memperlihatkan momen tak biasa yang dialami Dinar Candy saat tengah menjalankan pekerjaannya sebagai disc jockey (DJ) di sebuah kelab malam. Saat sedang asyik memainkan musik, suasana mendadak berubah setelah petugas kepolisian datang melakukan razia.

Dinar Candy malah memilih bersembunyi di bawah meja. Momen tersebut terekam dalam video dan menjadi perhatian karena memperlihatkan sang DJ berada dalam posisi tak biasa di tengah suasana kelab yang sebelumnya ramai.

Dinar Candy menjelaskan alasan di balik aksinya tersebut. Ia mengaku sengaja bersembunyi bukan karena memiliki sesuatu yang disembunyikan.

Menurut Dinar, saat kejadian berlangsung,.dirinya baru sekitar 30 menit tampil. Musik yang sedang dimainkan tiba-tiba saja harus berhenti setelah sejumlah petugas kepolisian masuk ke area kelab malam.

Bagi Dinar, situasi tersebut justru membuatnya merasa sangat canggung. Pasalnya,  terbiasa berada di balik meja DJ dan menjadi pusat perhatian ketika penonton menikmati musik yang dimainkan, tiba-tiba musik mendadak berhenti.

Perhatian para penonton justru beralih kepadanya. Kondisi itu membuat Dinar Candy merasa sangat malu sehingga memilih untuk menyingkir sementara waktu.

Ia bahkan mengaku mati kutu ketika melihat para penonton yang sebelumnya berjoget tiba-tiba harus menghentikan aktivitas mereka. Situasi tersebut semakin membuatnya merasa tidak nyaman karena kelab malam pada saat itu sedang dipenuhi pengunjung.

"Aku ngumpet di bawah karena malu guys. Penonton lagi banyak-banyaknya, terus dirazia," terangnya.

Dinar Candy juga menegaskan bahwa keputusannya masuk ke bawah meja bukan karena dirinya takut diamankan polisi.

Editor: Abdul Rahman
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