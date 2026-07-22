Dinar Candy Gandeng Pria Asal Turki ke Pernikahan Nathalie Holscher-Aripat

Dinar Candy dan pria asal Turki, Resul. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Dinar Candy mencuri perhatian saat menghadiri resepsi pernikahan Nathalie Holscher dan Arief Fadli alias Aripat di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (22/7).
Bukan datang seorang diri, perempuan yang berprofesi sebagai DJ itu menggandeng seorang pria asal Turki bernama Resul yang langsung menjadi sorotan awak media.
Kehadiran Dinar Candy bersama pria asing memancing rasa penasaran. Saat ditanya mengenai sosok yang menemaninya, Dinar memperkenalkan pria tersebut kepada awak media. "Ini namanya Resul," ujar Dinar singkat.
Meski kehadirannya berhasil menarik perhatian, Dinar menegaskan tujuan utamanya datang ke acara tersebut adalah untuk memberikan dukungan kepada Nathalie Holscher di momen pernikahan keduanya.
Menurut Dinar Candy, ia ingin ikut menyaksikan kebahagiaan sang sahabat di hari pernikahannya hari ini
"Hari ini aku datang ke acara nikahannya Nathalie. Aku support dia dan ini aku datang ke nikahan dia yang kedua kalinya," kata Dinar Candy.
Dinar mengaku senang melihat Nathalie tampak lebih bahagia setelah melewati berbagai dinamika dalam kehidupan pribadinya. Ia menilai, perjuangan Nathalie selama ini akhirnya berbuah kebahagiaan yang layak untuk dirayakan.
"Aku lihat Nathalie bahagia sih dengan perjuangan dia segala macam," tuturnya.
Perempuan berusia 32 tahun juga menyoroti kesibukan Nathalie Holscher yang belakangan aktif menjalani tur sebagai DJ. Menurut Dinar Candy, di tengah jadwal manggungnya yang padat, Nathalie masih bisa menyempatkan diri untuk menikah.
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